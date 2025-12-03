Capa Jornal Amazônia
Influencer prova e elogia pratos típicos paraenses: ‘É uma das comidas mais gostosas que já comi’

Haru, conhecido por fazer “reviews” gastronômicos, comeu maniçoba, vatapá, tacacá e bolinho de filhote

Lívia Ximenes
fonte

Influencer Haru aprova comida típica do Pará

O influencer gastronômico Haru, conhecido por provar diferentes comidas e fazer “reviews”, experimentou pratos típicos paraenses e aprovou. Em vídeo compartilhado no Instagram, Haru degustou maniçoba, vatapá, tacacá e bolinho de filhote, acompanhados por um clássico refrigerante de guaraná. A publicação já acumula mais de 976 mil visualizações.

Haru começou pela maniçoba e disse que se assemelha à feijoada. “É gostoso. É uma vibe. Tem um fundo meio azedinho que a feijoada não tem, mas eu acho que esse é o diferencial”, falou. O influencer deu nota 10 para o prato.

Ele também experimentou jambu, sem misturar à outra comida, e ressaltou a dormência que a folha deixa na boca. Em seguida, Haru comeu vatapá e disse que foi uma das comidas que mais gostou. “Eu preciso que alguém faça vatapá pra mim todos os dias”, ressaltou.

Sobre o tacacá, Haru ensinou aos seguidores a maneira tradicional de saborear: bebendo na cuia. “Nossa, é muito bom. É meio azedinho”, contou. O refrigerante de guaraná também foi elogiado, apesar de ser sido considerado muito doce por ele. O bolinho de filhote foi degustado com vontade por Haru.

Cultura
