O Liberal chevron right Belém chevron right

Crianças e adultos estão entusiasmados com o Parque Linear da Nova Doca 

O projeto contempla uma série de melhorias estruturais.

Bruna Lima

Inaugurado recentemente no coração de Belém, o Parque Linear da Nova Doca já se tornou um ponto de encontro para moradores e turistas que buscam lazer, bem-estar e contato com a cidade. A população está aproveitando o espaço para se exercitar, brincar e aproveitar o novo point da cidade. 

Quem vive na cidade sente essa mudança de forma intensa. A professora Aline Gomes Rossi, moradora do bairro da Pedreira, é uma das muitas frequentadoras entusiasmadas com o novo parque. “Estou gostando bastante do espaço. Acho que deu uma nova cara para cá, especialmente para o centro. Apesar de ser um centro histórico, também precisa ser revitalizado e cuidado”, afirmou.

image

Aline destaca ainda o impacto positivo do parque na sensação de segurança. “Estava abandonado. E agora a gente vê as pessoas saindo, curtindo, as famílias vindo. Parece que tem um pouquinho mais de segurança, então dá pra gente confiar mais em estar aqui”, disse. Para ela, um dos maiores ganhos é a possibilidade de “desemparedar” as crianças e permitir que vivenciem a cidade de forma mais livre. “A gente vive num momento de insegurança e também de muita violência, até mesmo nas redes sociais. Ter espaços como esse, onde as crianças podem brincar com os pais por perto, é muito importante”, completou.

Nova doca

Localizado na tradicional Avenida Visconde de Souza Franco, a nova estrutura urbana integra esporte, cultura e convivência em uma área requalificada de quase 24 mil metros quadrados. A entrega oficial da obra ocorreu no último dia 2, com a presença do governador Helder Barbalho e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcando o primeiro legado físico da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será sediada na capital paraense.

O projeto contempla uma série de melhorias estruturais. Entre elas, ciclovia, iluminação em LED, novas passarelas, paisagismo, brinquedos acessíveis, redário, quiosques com banheiros, áreas para práticas esportivas e painéis solares com pontos de carregamento de celular. Tudo foi pensado para promover acessibilidade, sustentabilidade e qualidade de vida.

Nova Doca

Quem também celebra o novo espaço é Cláudia Ivani Teixeira, advogada que vive há mais de uma década na rua Bernal do Couto, bem próxima da Doca. “O espaço está maravilhoso. As crianças estão adorando. Minha neta tem vindo direto. Está bonito, é tudo que o Pará merecia”, contou.

A advogada vê a obra como um marco de valorização para moradores e visitantes. “Moro aqui há 11 anos, mas estou no Pará há 30. Essa obra traz mais dignidade. Mostra o que o estado tem de bom e bonito. A gente merecia isso há muito tempo.” Além do lazer, Cláudio conta que também utiliza o local para se exercitar. “Venho caminhar e também trago minha neta. Tá muito boa a obra, adorei”, destacou.

Se para os moradores a Nova Doca representa renovação e pertencimento, para os turistas é uma grata surpresa. Antelino Santo Júnior, vigia e morador de Mojú, esteve no local pela primeira vez com a família. “Tá linda, maravilhosa, belíssima obra”, disse. Ele veio à capital para participar da festividade do Círio de Nazaré e aproveitou para visitar a nova atração urbana. “Prometi que traria minha família aqui. Obra espetacular para a COP30”, destacou.

A requalificação da Doca foi pensada também para ser um símbolo de transformação ambiental e urbana. Para Rebeca Ribeiro, diretora do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a obra supre uma antiga demanda da população. “Por se tratar de uma infraestrutura ligada ao saneamento, o espaço recebeu poucas ações desde sua concepção, o que gerou grande expectativa quanto à sua requalificação”, afirmou.

image

Mais do que concreto e paisagismo, o novo Parque Linear representa um investimento no bem-estar coletivo, no estímulo à ocupação do espaço público e na autoestima da cidade. Em meio ao avanço das discussões globais sobre o clima e o papel das cidades sustentáveis, Belém começa a se preparar para receber o mundo com um cartão-postal renovado, e com a marca viva de sua população.

Mais do que uma reurbanização, a Nova Doca representa a reconexão de Belém com sua própria história. A área, que já foi conhecida como Igarapé das Almas, ou Igarapé das Armas, durante o período da Cabanagem, passou por diversas transformações ao longo dos séculos. De via navegável a corredor logístico no ciclo da borracha, até se tornar uma avenida canalizada nos anos 60, a região vivia, nas últimas décadas, um certo abandono. A nova intervenção resgata o potencial urbano do local e devolve à população um espaço digno e funcional.

