Iphan identifica objeto arqueológico durante obras na Nova Doca

Na última segunda-feira (12/08), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) detectou o que parece ser a proa de uma embarcação metálica antiga em Belém. O achado foi localizado na subsuperfície, no início da Avenida Visconde de Sousa Franco, durante as obras do empreendimento Parque Linear da Doca.

A descoberta arqueológica foi feita por uma equipe de pesquisa contratada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), responsável pelo acompanhamento arqueológico das obras. Em resposta, a superintendência do Iphan no Pará foi acionada para fiscalizar o local, fazer os registros iniciais e orientar sobre o isolamento da área, além de determinar a paralisação das obras próximas, garantindo a preservação do artefato.

A presença da embarcação destaca a relevância histórica da área, antes um importante entreposto econômico e portuário, agora um bairro comercial e residencial. Esse achado raro reflete as transformações urbanas e as mudanças nas interações da sociedade com os rios e igarapés, que antes eram a principal via de locomoção da cidade.

Até o momento, não havia registros de achados similares em escavações arqueológicas relacionadas a obras públicas no Centro Histórico de Belém. O Iphan-PA está em contato com a Seop para alinhar ações de conservação, estudo e futura musealização do objeto arqueológico.