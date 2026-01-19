Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

O Liberal
fonte

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação. (Reprodução)

Os servidores municipais da educação de Belém iniciaram, nesta segunda-feira (19), uma greve com o objetivo de pressionar o prefeito Igor Normando a atender às reivindicações da categoria. Entre as principais demandas estão a revogação da Lei nº 10.266/26, que institui o novo Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores municipais, do novo Estatuto do Magistério e da nova matriz curricular aprovada pelo Conselho Municipal de Educação.

Segundo a professora Sílvia Letícia da Luz, secretária-geral do Sintepp Belém, os projetos foram encaminhados pela prefeitura no dia 16 de dezembro de 2025 e aprovados pela Câmara Municipal no dia seguinte, durante sessão extraordinária. “A prefeitura encaminhou esses projetos dia 16/12/25, e no dia 17/12 eles foram votados pela câmara. Estamos em greve para revogar”, afirmou.

A mobilização ocorre mesmo após decisão da Justiça do Pará, que no último dia 12 suspendeu a publicação e os efeitos dos projetos de lei aprovados na 8ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Belém. A liminar, proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, interrompe temporariamente a tramitação das matérias.

À época, a Prefeitura de Belém informou que a decisão judicial não analisava o mérito dos projetos, limitando-se à verificação do cumprimento das normas regimentais e à preservação do devido processo legislativo. De acordo com Sílvia Letícia, a gestão municipal tem ignorado a liminar e aplicado as medidas previstas nas novas normas.

A dirigente sindical denuncia que os impactos das mudanças vão além da questão salarial e atingem diretamente a qualidade do ensino e a rotina das famílias. “As consequências para os alunos são absurdas. Professoras de arte e educação física estão sendo obrigadas a ficar quatro horas em uma mesma turma, dando aulas fora de suas especialidades. Os laboratórios de informática foram fechados, alunos com deficiência estão sem acompanhantes especializados e houve redução pela metade da alimentação escolar”, relatou.

Segundo ela, alunos da educação infantil também passarão a ser liberados mais cedo, às 16h30, em vez de 17h30. “Como ficará a vida das mães solo e das famílias?”, questiona.

Ainda conforme a secretária-geral do Sintepp Belém, os professores também serão diretamente prejudicados. Entre os pontos citados estão o fim da licença-prêmio, a restrição a afastamentos da sala de aula e o aumento da rotatividade de docentes nas escolas.

“O afastamento por um mês já retira a lotação do professor da sala e da escola. Há ameaça de fechamento de bibliotecas e de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Além disso, estão mentindo ao dizer que recebemos ou receberemos R$ 16 mil”, afirmou.

Sílvia Letícia destaca ainda que as mudanças provocam estagnação na carreira, redução salarial por perda de gratificações, adoecimento dos profissionais e sobrecarga de trabalho. “O professor passa a assumir funções para as quais não têm formação, não há garantia de aulas de educação física e arte, e, sem apoio aos alunos com deficiência, o docente fica sozinho com essa demanda. É uma desvalorização total”, concluiu.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), e solicitou um posicionamento, mas ainda não houve retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

greve dos professores

belém

semec belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GRADUAÇÃO

Dia da Universidade: estudantes e professores dão dicas para calouros iniciarem a vida acadêmica

Com a expectativa para a divulgação dos listões, estratégias são essenciais para os novos graduandos se orientarem nos primeiros dias da vida universitária

18.01.26 9h00

PERIGO!

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

18.01.26 8h00

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda