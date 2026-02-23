Capa Jornal Amazônia
Ideflor-Bio abre PSS com vagas para assistente, auxiliar e analista ambiental; veja como participar

Inscrições são gratuitas e exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
Selecionados poderão atuar em Altamira, Belém, Bragança, Breves, Capanema, Colares e Maracanã (Ascom / Ideflor-Bio)

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) publicou o edital do 10º Processo Seletivo Simplificado (PSS), destinado à contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. A seleção prevê o preenchimento de 14 vagas, além de formação de cadastro reserva, para atuação em diferentes municípios do estado. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 25 a 26 de fevereiro no Sipros, por meio do sistema oficial do processo seletivo do Governo do Pará. O edital completo, com detalhamento das atribuições, requisitos e distribuição das vagas, está disponível no mesmo endereço eletrônico.

As oportunidades são para os cargos de assistente ambiental, auxiliar ambiental e analista ambiental. Os profissionais selecionados poderão ser lotados nas cidades de Altamira, Belém, Bragança, Breves, Capanema, Colares e Maracanã.

De acordo com o edital, a remuneração base varia entre R$ 1.337,05 e R$ 2.186,87, podendo ser acrescida de vantagens legais. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com oito horas diárias.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista pessoal, também eliminatória e classificatória.

Segundo o Ideflor-Bio, a convocação dos candidatos aprovados seguirá a ordem de classificação e dependerá da necessidade administrativa, não havendo garantia automática de contratação.

O órgão informa ainda que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações relacionadas ao certame, incluindo eventuais alterações no cronograma, que serão divulgadas nos canais oficiais do processo seletivo e no Diário Oficial do Estado.

Leia o edital 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 
