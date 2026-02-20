Marinha do Brasil abre 1.680 vagas para fuzileiros navais com oportunidades em Belém

A Marinha do Brasil publicou na quarta-feira (19) o edital do novo processo seletivo para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com 1.680 vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e menos de 22 anos até 30 de junho de 2027. A seleção inclui oportunidades para atuação em Belém e em outras cidades do país, com inscrições abertas até 20 de março de 2026 pela internet.

O concurso é organizado pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais e prevê 1.440 vagas para homens e 240 para mulheres, além de reserva para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. A taxa de inscrição é de R$ 40 e deve ser paga até a data limite.

Além de Belém, os candidatos poderão indicar interesse em servir em outras localidades do país, como Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande, Ladário, Manaus, Natal, Salvador e São Paulo.

Requisitos para participação

• Ser brasileiro e voluntário;

• Possuir ensino médio concluído ou em fase de conclusão;

• Apresentar CPF e documento oficial de identificação;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável);

• Atender aos requisitos físicos, médicos e de conduta moral exigidos pela instituição.

No momento da inscrição, o participante deve indicar o local onde pretende servir, a turma de ingresso e o órgão executor onde realizará as etapas da seleção.

Formação e remuneração

Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com duração aproximada de 17 semanas, em regime de internato e dedicação exclusiva. A formação ocorre em centros de instrução localizados no Rio de Janeiro e em Brasília.

Durante o período de treinamento, o aluno recebe alimentação, fardamento, assistência médica e bolsa-auxílio mensal de R$ 1.424,26. Após a conclusão do curso e a nomeação como soldado fuzileiro naval, a remuneração inicial passa para R$ 2.505,10.

Concluída a formação, os militares realizam estágio inicial em unidades da Marinha em diferentes regiões do país. Esse período serve para avaliar a adaptação à carreira antes da possibilidade de permanência no serviço ativo.

Para mais informações, os candidatos devem acessar o site oficial da Marinha.

