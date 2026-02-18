Candidatos já podem conferir resultados individuais do CPNU 2

Nesta quarta-feira (18/2), a partir das 16h, quem fez as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) poderá conferir a informação individualizada como, por exemplo, o resultado definitivo da prova discursiva, da avaliação de títulos e a resposta dos pedidos de revisão.

A informação mais esperada por quem fez as provas do CPNU 2 sai neste dia 20 de fevereiro, próxima sexta-feira: a lista das pessoas aprovadas em vagas imediatas e em lista de espera e a convocação para cursos de formação serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Depois do DOU, elas também serão publicadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de forma aberta.

Os candidatos devem acompanhar as atualizações no site da FGV, responsável pela execução do concurso, em https://conhecimento.fgv.br/cpnu2 e nos canais oficiais do CPNU 2.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando serão divulgados os resultados preliminares com a classificação e ocorrerá a primeira convocação para confirmação de interesse.

Como o período do Carnaval costuma concentrar deslocamentos, viagens e mudanças de rotina, o MGI faz a divulgação antecipada do calendário da publicação dos resultados do CPNU 2 para auxiliar os candidatos a se organizarem com previsibilidade, evitando perda de prazo e reduzindo incertezas sobre as próximas fases do concurso.

Principais datas do CPNU 2 em fevereiro e março

No dia 18 de fevereiro (quarta-feira, a partir das 16h), a FGV libera:

Consulta individual (na área da pessoa candidata). Cada pessoa poderá acessar as informações da sua inscrição:

resultado definitivo da prova discursiva (pós-recursos);

resultado definitivo da avaliação de títulos (quando houver);

resultado definitivo dos procedimentos de cotas (quando aplicável);

resposta ao recurso, se tiver apresentado.

Listas completas

Também serão publicadas no site da FGV as listas completas, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, agora na sua versão definitiva pós-recursos. Ou seja: será a mesma estrutura de tabela, com número de inscrição e resultados definitivos pós-recursos.

As listas completas e a consulta individual na área da pessoa candidata estarão acessíveis no site da FGV.

19 de fevereiro, quinta-feira

No dia seguinte, sai no Diário Oficial da União apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não trará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.

20 de fevereiro (sexta-feira)

O grande dia! Aqui sai a informação mais aguardada: as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera e o próximo passo do concurso: o edital da 1ª convocação para a confirmação de interesse.

Atenção: a confirmação de interesse é obrigatória para todas as pessoas candidatas convocadas, independentemente do tipo de vaga ou cargo. Ou seja: vale para cargos com curso de formação e para vagas imediatas.

23 de fevereiro (sexta-feira)

Prazo final para pessoas candidatas convocadas se manifestarem na 1ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Até 23h59, somente pelo site da FGV

27 de fevereiro (sexta-feira), somente no site da FGV

Divulgação das listas de convocação para 2ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

Das 10h do dia 28 de fevereiro até 23h59 do dia 02 de março, somente no site da FGV

Prazo para pessoas candidatas convocadas se manifestarem na 2ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

06 de março (sexta-feira), somente no site da FGV

Divulgação das listas de convocação para 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

Das 10h do dia 07 de março até 23h59 do dia 09 de março, somente no site da FGV

Prazo para pessoas candidatas convocadas se manifestarem na 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

16 de março (segunda-feira), no Diário Oficial da União e no site da FGV

Divulgação das classificações finais das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera