O Liberal chevron right Emprego chevron right

Processo seletivo da Uepa tem vagas em Belém e no interior do Pará; veja como se inscrever

Inscrições para certame que paga até R$ 3.155,05 serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

Interessados têm até o dia 04 de fevereiro para realizar a inscrição no processo seletivo (Cristino Martins / O Liberal / Arquivo / Imagem Ilustrativa)

Universidade do Estado do Pará (UEPA) publicou edital nesta terça-feira (3) que abre Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio e superior. As oportunidades contemplam os campi da instituição nos municípios de Altamira, Belém, Moju, Paragominas, Parauapebas e Tucuruí.

De acordo com o edital, os vencimentos variam de R$ 1.445,40 a R$ 3.155,05, conforme o cargo e a formação exigida. O processo seletivo tem como objetivo suprir demandas temporárias da universidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do site oficial da UEPA, entre 8h do dia 3 de fevereiro e 23h59 do dia 4 de fevereiro de 2026.

O edital completo, com a descrição das funções, requisitos, etapas do processo seletivo e critérios de avaliação, está disponível no portal da universidade. 

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

 

