Vale abre mais de 300 vagas para o Programa Jovem Aprendiz 2026 no Pará

A Vale abriu inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2026, com cerca de 640 vagas em todo o país. No Pará, estão disponíveis 310 oportunidades para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho nas cidades de Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. O processo seletivo é 100% online e as inscrições seguem até 15 de fevereiro, pelo site www.vale.com/jovemaprendiz .

A iniciativa integra a estratégia da empresa de fortalecer a formação profissional, ampliar a representatividade de jovens talentos e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua. O programa oferece uma trilha de aprendizagem com duração de até dois anos, combinando teoria e prática em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Entre as áreas de formação estão eletromecânica, mecânica, mineração, tecnologia, logística, segurança do trabalho, soldagem e desenvolvimento de sistemas, entre outras. As oportunidades contemplam dois perfis: a Aprendizagem com prática na empresa, voltada a jovens de 18 a 21 anos e 11 meses, com ensino médio completo; e a Aprendizagem com prática em ambiente simulado no SENAI, destinada a candidatos de 14 a 17 anos e 11 meses, com ensino médio em andamento ou concluído. Para pessoas com deficiência (PcD), não há limite de idade.

Os jovens selecionados receberão remuneração entre R$ 1 mil, para jornada diária de quatro horas, e R$ 1.380, para jornada de seis horas. O pacote de benefícios inclui assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório na unidade, vale-transporte ou transporte local, incentivo à atividade física e acesso ao Programa Apoiar, que oferece suporte jurídico, financeiro e psicológico.

Segundo a gerente geral de Recursos Humanos do Corredor Norte da Vale, Vanessa Mendes, o programa vai além da capacitação técnica. “Por meio do Programa Jovem Aprendiz, queremos formar novos profissionais para a Vale e para a indústria da mineração, ampliando o desenvolvimento das pessoas e das regiões onde atuamos. Isso anda de mãos dadas com nossos pilares de Diversidade, Equidade e Inclusão”, afirmou.

O processo seletivo é totalmente digital e inclui provas online, dinâmica de grupo, painel com lideranças, avaliação psicológica e exames médicos, com acompanhamento dos candidatos pela plataforma de inscrição. As admissões estão previstas para ocorrer a partir de junho.