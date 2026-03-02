Governo do Pará nomeia 71 aprovados do concurso C-220 da Sespa, anuncia Hana Ghassan
Nomeações devem fortalecer as equipes, melhorar o atendimento e ampliar a qualidade da saúde pública
A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, anunciou nesta segunda-feira (2) nas redes sociais a nomeação de 71 aprovados no concurso C-220 da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).
Segundo a publicação, as novas nomeações vão reforçar o Nível Central, os Centros Regionais de Saúde e unidades hospitalares em várias regiões do estado. A vice-governadora afirmou ainda que os novos servidores devem fortalecer as equipes, melhorar o atendimento e ampliar a qualidade da saúde pública oferecida à população.
