O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Governo do Pará nomeia 71 aprovados do concurso C-220 da Sespa, anuncia Hana Ghassan

Nomeações devem fortalecer as equipes, melhorar o atendimento e ampliar a qualidade da saúde pública

Novas nomeações vão reforçar o Nível Central, os Centros Regionais de Saúde e unidades hospitalares em várias regiões do estado (Divulgação / Sespa)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, anunciou nesta segunda-feira (2) nas redes sociais a nomeação de 71 aprovados no concurso C-220 da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Segundo a publicação, as novas nomeações vão reforçar o Nível Central, os Centros Regionais de Saúde e unidades hospitalares em várias regiões do estado. A vice-governadora afirmou ainda que os novos servidores devem fortalecer as equipes, melhorar o atendimento e ampliar a qualidade da saúde pública oferecida à população.

Sespa

Concurso
Concurso
