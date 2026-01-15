Capa Jornal Amazônia
Hemopa abre processo seletivo; salário pode chegar a R$ 4.374,96

Inscrição é gratuita e será realizada exclusivamente pela internet até o dia 17 de janeiro

Thaline Silva
fonte

O processo seletivo oferece vaga para o cargo de médico hematologista (Agência Pará)

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) publicou nesta quinta-feira (15) o edital de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissional de nível superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de janeiro exclusivamente pelo site do Hemopa e não haverá cobrança de taxa.

O processo seletivo oferece uma vaga para o cargo de médico hematologista. A jornada de trabalho prevista é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. A remuneração total é de R$ 4.374,96, composta por salário base de R$ 2.053,54, gratificação de escolaridade de 40%, no valor de R$ 821,42, abono salarial de R$ 1.500,00 e auxílio-alimentação.

Etapas do processo 

O processo contará com três fases: inscrição, análise documental e curricular — de caráter eliminatório e classificatório — e entrevista pessoal, também eliminatória e classificatória, destinada exclusivamente aos candidatos de nível superior.

As entrevistas serão realizadas de forma presencial, no município onde o candidato concorre à vaga. No caso do Hemocentro Coordenador, o local indicado é a sede do Hemopa em Belém, localizada na Travessa Padre Eutíquio, no bairro Batista Campos. O edital não prevê a realização da etapa de entrevista na modalidade remota.

Requisitos 

Entre os requisitos, o candidato não pode manter vínculo funcional com a Administração Pública, salvo nos casos de acumulação permitidos pela Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários. Também não poderá ter mantido contrato administrativo com prazo inferior a seis meses antes da nova contratação, com exceção dos profissionais contratados em caráter emergencial durante o período crítico da pandemia de Covid-19.

O edital estabelece ainda que o candidato não pode possuir parentesco, até o terceiro grau, com membros da comissão organizadora do processo seletivo. Todas as despesas relacionadas à participação no PSS serão de responsabilidade do candidato.

A Fundação Hemopa informou que dará ampla divulgação às etapas do processo e aos resultados, por meio de publicações no Diário Oficial do Estado e no site www.hemopa.pa.gov.br. Cabe aos candidatos acompanhar todas as comunicações oficiais referentes ao certame.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

