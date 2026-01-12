IBGE abre concurso para mais de 39 mil vagas temporárias; saiba mais detalhes

A autorização para mais de 39 mil vagas temporárias no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) animou candidatos de todo o país. Publicada no Diário Oficial da União em 17 de dezembro, a medida permite que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística contrate profissionais por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de interesse público, conforme previsto em lei.

Apesar da publicação, ainda existem dúvidas sobre cargos, salários, prazos e inscrições do processo seletivo. Pensando nisso, o OLiberal.com te detalha o que já foi definido e o que ainda depende do edital do concurso. Confira a seguir.

Qual o motivo da ampliação das vagas?

O elevado número de vagas temporárias está diretamente relacionado à amplitude dos censos e pesquisas que o IBGE pretende realizar. Esses levantamentos exigem uma grande estrutura operacional, com equipes distribuídas por todo o país para coletar dados diretamente com a população.

Por se tratar de um trabalho intenso, mas temporário, o instituto reforça seu quadro de profissionais por contratos de tempo determinado sempre que precisa executar pesquisas de grande escala.

Em quais censos os contratados vão atuar?

De acordo com a portaria, os profissionais aprovados pelo concurso do IBGE vão trabalhar em dois censos de grande importância. O primeiro é o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, focado na coleta de informações sobre a produção agrícola, florestal e aquícola no país.

O segundo é o Censo da População em Situação de Rua, que busca mapear esse grupo específico, exigindo metodologia própria e abordagem diferenciada.

Quais cargos serão oferecidos?

A maioria das vagas será para o cargo de recenseador, responsável pela coleta direta de dados junto à população. Para essa função, estão previstas 27.330 oportunidades.

As demais vagas serão distribuídas entre cargos operacionais e de apoio, garantindo o funcionamento completo das pesquisas do IBGE.

O número de vagas por função já foi definido, mas as atribuições detalhadas de cada cargo só serão divulgadas no edital oficial, que ainda não tem data de publicação. Para ocupar uma das oportunidades, os candidatos precisarão passar por um processo seletivo simplificado.

Quais são os salários?

Os valores das remunerações para as vagas temporárias do IBGE ainda não foram definidos. Segundo o instituto, os salários serão estabelecidos internamente, com despesas custeadas pelo orçamento próprio, classificadas como “Outras Despesas Correntes”.

A autorização para o concurso está condicionada à declaração de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Quando será publicado o edital?

O IBGE tem até seis meses a partir da publicação da portaria para divulgar o edital de abertura das inscrições, o que significa que ele deve sair até maio de 2026.

Até a divulgação oficial, não há datas definidas para o início das inscrições, aplicação de provas ou divulgação dos resultados.

Últimos concursos do IBGE

Atualmente, o instituto mantém outro processo seletivo temporário em andamento, oferecendo 9.580 vagas para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, com inscrições e cronograma em andamento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)