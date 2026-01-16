Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Centro de Inclusão e Reabilitação abre vagas para auxiliar de higiene e limpeza em Belém; saiba mais

Inscrições seguem abertas até o dia 19 de janeiro na plataforma Burh

Thaline Silva*
fonte

O CIIR é uma unidade do Governo do Pará, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Sespa (Reprodução/ Agência Pará)

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está com processo seletivo aberto para o cargo de auxiliar de higiene e limpeza. A vaga é destinada a pessoas com ou sem deficiência (PcD), e as inscrições seguem abertas até o dia 19 de janeiro, exclusivamente pela plataforma digital Burh.

VEJA MAIS 

image Hemopa abre processo seletivo; salário pode chegar a R$ 4.374,96
Inscrição é gratuita e será realizada exclusivamente pela internet até o dia 17 de janeiro

image Sisu 2026: Ufra oferece 1,1 mil vagas em 43 cursos de graduação; veja detalhes
Inscrições começam em 19 de janeiro para campi no interior e na capital

Para concorrer à oportunidade, é necessário ter ensino médio completo, experiência comprovada em atividades de limpeza e conservação — preferencialmente em ambientes de saúde ou institucionais —, além de disponibilidade para cumprir jornada de 220 horas mensais. Também é exigido conhecimento sobre o uso adequado de produtos de limpeza e de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Os currículos enviados serão analisados pelo setor de Recursos Humanos do CIIR. Os candidatos selecionados na etapa inicial serão informados posteriormente sobre data, horário e local das fases presenciais do processo seletivo, que incluem prova e entrevista.

Atribuições e jornada de trabalho 

Entre as atribuições do cargo estão a limpeza e conservação de salas, corredores, banheiros e áreas comuns, a desinfecção de pisos, móveis e superfícies, o reabastecimento de insumos de higiene, além da coleta e destinação correta de resíduos, conforme as normas de manejo de resíduos de serviços de saúde. O profissional também deverá zelar pelo uso correto dos EPIs, preencher checklists de rotina e participar de treinamentos obrigatórios.

A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O CIIR destaca ainda competências comportamentais como organização, responsabilidade, comunicação clara, trabalho em equipe e postura acolhedora no atendimento a pacientes, visitantes e colaboradores.

Para conferir todas as informações e se candidatar, clique aqui.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CIIR

pss
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

PSS Polícia Civil

Polícia Civil do Estado Pará abre processo seletivo; veja como participar

As inscrições devem ser realizadas nos dias 13 e 14 de janeiro; não será cobrada taxa de inscrição

13.01.26 12h15

CONCURSO

IBGE abre concurso para mais de 39 mil vagas temporárias; saiba mais detalhes

A maioria das vagas será para o cargo de recenseador, responsável pela coleta direta de dados junto à população

12.01.26 11h54

OPORTUNIDADE

Concursos fiscais em 2026 abrem mais de 400 vagas e salários de até R$ 33 mil

Seleções incluem editais já publicados e concursos previstos em estados e capitais, com destaque para o Pará

12.01.26 7h15

PSS

Hemopa abre processo seletivo; salário pode chegar a R$ 4.374,96

Inscrição é gratuita e será realizada exclusivamente pela internet até o dia 17 de janeiro

15.01.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda