Centro de Inclusão e Reabilitação abre vagas para auxiliar de higiene e limpeza em Belém; saiba mais

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, está com processo seletivo aberto para o cargo de auxiliar de higiene e limpeza. A vaga é destinada a pessoas com ou sem deficiência (PcD), e as inscrições seguem abertas até o dia 19 de janeiro, exclusivamente pela plataforma digital Burh.

Para concorrer à oportunidade, é necessário ter ensino médio completo, experiência comprovada em atividades de limpeza e conservação — preferencialmente em ambientes de saúde ou institucionais —, além de disponibilidade para cumprir jornada de 220 horas mensais. Também é exigido conhecimento sobre o uso adequado de produtos de limpeza e de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Os currículos enviados serão analisados pelo setor de Recursos Humanos do CIIR. Os candidatos selecionados na etapa inicial serão informados posteriormente sobre data, horário e local das fases presenciais do processo seletivo, que incluem prova e entrevista.

Atribuições e jornada de trabalho

Entre as atribuições do cargo estão a limpeza e conservação de salas, corredores, banheiros e áreas comuns, a desinfecção de pisos, móveis e superfícies, o reabastecimento de insumos de higiene, além da coleta e destinação correta de resíduos, conforme as normas de manejo de resíduos de serviços de saúde. O profissional também deverá zelar pelo uso correto dos EPIs, preencher checklists de rotina e participar de treinamentos obrigatórios.

A jornada de trabalho será de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O CIIR destaca ainda competências comportamentais como organização, responsabilidade, comunicação clara, trabalho em equipe e postura acolhedora no atendimento a pacientes, visitantes e colaboradores.

Para conferir todas as informações e se candidatar, clique aqui.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia