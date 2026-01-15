Sisu 2026: Ufra oferece 1,1 mil vagas em 43 cursos de graduação; veja detalhes

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) abriu 1.145 vagas para ingresso no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. As inscrições começam em 19 de janeiro e seguem até o dia 23, exclusivamente pela plataforma do Ministério da Educação (MEC).

📚 As oportunidades estão distribuídas em 43 cursos de graduação, com vagas nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Tomé-Açu e Parauapebas. Edital, termo de adesão e a distribuição detalhada das vagas podem ser consultados na página da Pró-Reitoria de Ensino (Proen) da universidade.

VEJA MAIS

Quem pode participar do Sisu 2026?

Podem concorrer às vagas da Ufra candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, 2024 ou 2025. Uma das novidades do Sisu 2026 é a possibilidade de o sistema considerar automaticamente a melhor média ponderada entre as três edições mais recentes do exame.

Com isso, estudantes que fizeram o Enem em anos anteriores, mesmo que não tenham participado da edição mais recente da prova, também poderão disputar uma vaga no processo seletivo.

Cronograma do Sisu 2026

O Ministério da Educação já divulgou o calendário oficial do Sisu 2026. Confira as principais datas:

Inscrições: de 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

Matrículas: a partir de 02 de fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: de 29 de janeiro a 02 de fevereiro

O resultado será divulgado nos sites oficiais do MEC e da Ufra. Os candidatos aprovados deverão aguardar o edital de habilitação de matrícula, com orientações sobre o envio da documentação exigida.

Lista de espera e ações afirmativas

Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse na lista de espera, concorrendo às vagas que eventualmente não forem ocupadas.

Entre as ações afirmativas, a Ufra mantém a reserva de vagas para candidatos surdos no curso de Letras-Libras, conforme previsto no Termo de Adesão ao Sisu e na Resolução nº 285/2015 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe/Ufra).

Confira a distribuição de vagas por campus

Campus Belém

Agronomia (75), Ciência e Tecnologia de Alimentos (25), Ciências Biológicas (25), Computação – Licenciatura (25), Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (25), Engenharia Cartográfica e de Agrimensor (25), Engenharia de Pesca (25), Engenharia Florestal (45), Gestão do Agronegócio (25), Letras-Libras (15), Letras-Português (25), Medicina Veterinária (40), Pedagogia (20), Sistemas de Informação (25) e Zootecnia (25).

Campus Capanema

Administração (25), Agronomia (25), Biologia – Bacharelado (25), Biologia – Licenciatura (25), Ciências Contábeis (25) e Engenharia Ambiental e Sanitária (25).

Campus Capitão Poço

Agronomia (25), Biologia (25), Computação – Licenciatura (25), Engenharia Florestal (25) e Sistemas de Informação (25).

Campus Paragominas

Administração (25), Agronomia (25), Ciências Contábeis (25), Engenharia Florestal (25), Sistemas de Informação (25) e Zootecnia (25).

Campus Parauapebas

Administração (25), Agronomia (25), Enfermagem (25), Engenharia Florestal (25), Engenharia de Produção (25) e Zootecnia (25).

Campus Tomé-Açu

Administração (25), Biologia – Licenciatura (25), Ciências Contábeis (25), Engenharia Agrícola (25) e Letras – Língua Portuguesa (25).