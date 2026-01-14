Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Fies: prazo para complementar inscrições postergadas começa hoje

Procedimento poderá ser realizado até sexta-feira

Agência Brasil
fonte

Para participar do Sisu, é obrigatório ter feito o Enem. (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)

Está aberto o prazo para a complementação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para o primeiro semestre de 2026. O procedimento poderá ser realizado até sexta-feira (16) e vale para os estudantes que tiveram a conclusão da inscrição postergada nos processos seletivos do primeiro ou segundo semestre de 2025.

VEJA MAIS 

image Sisu 2026: é possível usar nota do Enem de anos anteriores? Confira as regras e principais dúvidas
Nesta edição única do Sisu 2026, estão sendo ofertadas cerca de 274,8 mil vagas para cursos de graduação

image Notas do Enem serão divulgadas nesta semana; veja quando e como consultar
As notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento poderão ser consultadas na Página do Participante

A complementação deve ser feita no sistema Fies Seleção, por meio do com CPF e senha cadastrados na conta gov.br.

É necessário também validar a documentação exigida na instituição de ensino superior para a qual foi pré-selecionado. A entrega física ou eletrônica deve ser feita à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), em no máximo cinco dias úteis. 

Em até dez dias após o terceiro dia útil da validação, as informações deverão ser validadas também por um agente financeiro, que realizará a contratação do financiamento conforme disponibilidade.

Todos os requisitos, prazos e procedimentos para a complementação das inscrições foram publicados no dia 8 de janeiro, em edital do Ministério da Educação.

Financiamento

Criado em 2001, o Fies concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram ao programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Para participar, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, sem ter zerado a redação e com pontuação média igual ou superior a 450 pontos.

Candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, inscritos e ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm 50% das vagas reservadas, por meio do Fies Social. Modalidade, que permite o financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sisu

inscrições

2026
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

MAIS LIDAS EM BRASIL

educação

Nota média de alunos de Medicina no Enem cai; veja quanto

Os cursos de Medicina são os mais concorridos do Brasil

22.09.25 21h48

FRAUDE DO INSS

CPMI do INSS: igreja de Castanhal, no Pará, é citada por senadora Damares Alves

Nessa quarta-feira (14), a senadora do Republicanos-DF divulgou uma lista com nomes de instituições evangélicas e pastores suspeitos com pedidos de envios de convocação, convite ou transferência de sigilo, rebatendo o pastor Silas Malafaia

16.01.26 8h49

POLÍCIA

Humorista confessa assassinato de Miss Teen da Bahia e ajuda polícia a localizar corpo

Raissa Suellen, de 23 anos, estava desaparecida desde o dia 2 de junho; Marcelo Alves admitiu o crime após rejeição amorosa

09.06.25 20h01

Brasil

Homem é preso suspeito de estuprar criança em shopping em BH

Crime teria ocorrido num restaurante na praça de alimentação

07.06.25 22h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda