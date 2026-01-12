Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Notas do Enem serão divulgadas nesta semana; veja quando e como consultar

Estadão Conteúdo

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgarão os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 na próxima sexta-feira, dia 16.

A data da divulgação foi confirmada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na sexta-feira, 9.

As notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento poderão ser consultadas na Página do Participante. Para os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.

De acordo com o Inep, as inscrições para pleitear uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas entre 19 e 23 de janeiro, e para tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), de 26 a 29 de janeiro.

Uma mudança importante é que, a partir deste ano, o Sisu passará a considerar o resultado das três últimas edições do Enem. Segundo o MEC, a seleção terá como referência a nota da edição do exame que resultar na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro.

A edição de 2025 do exame foi aplicada nos dias 9 e 16 de novembro. Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba as provas ocorreram nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30).

No primeiro dia, os candidatos responderam às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo, as questões eram de Matemática e Ciências da Natureza.

Maior edição do Sisu

Segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.

Na seleção do início do ano, serão ofertadas vagas em cursos que iniciam as aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

Enem, notas

divulgação
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda