Notas do Enem serão divulgadas nesta semana; veja quando e como consultar

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgarão os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 na próxima sexta-feira, dia 16.

A data da divulgação foi confirmada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na sexta-feira, 9.

As notas individuais da redação e das quatro áreas de conhecimento poderão ser consultadas na Página do Participante. Para os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.

De acordo com o Inep, as inscrições para pleitear uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estarão abertas entre 19 e 23 de janeiro, e para tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), de 26 a 29 de janeiro.

Uma mudança importante é que, a partir deste ano, o Sisu passará a considerar o resultado das três últimas edições do Enem. Segundo o MEC, a seleção terá como referência a nota da edição do exame que resultar na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro.

A edição de 2025 do exame foi aplicada nos dias 9 e 16 de novembro. Nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba as provas ocorreram nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30).

No primeiro dia, os candidatos responderam às provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no segundo, as questões eram de Matemática e Ciências da Natureza.

Maior edição do Sisu

Segundo o governo federal, a edição é a maior da história do Sisu em quantidade de instituições participantes, com oferta de 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País.

Na seleção do início do ano, serão ofertadas vagas em cursos que iniciam as aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2026.