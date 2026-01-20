TRE-PA abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.650 em Belém; saiba mais

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) está com inscrições abertas para o programa de estágio remunerado destinado a estudantes dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia da Computação. As oportunidades são para atuação em Belém, com carga horária de 20 ou 30 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira.

De acordo com o tribunal, os estagiários de nível superior recebem bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100 para jornada de 20 horas semanais e de R$ 1.650 para carga de 30 horas. Também é concedido auxílio-transporte correspondente ao valor de meia passagem por trecho, limitado a até quatro deslocamentos diários.

As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema de Gestão de Estagiários (SIGEST), plataforma oficial do TRE-PA para gerenciamento do programa. Para participar do processo seletivo, o estudante deve, inicialmente, estar cadastrado no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), agente de integração responsável pelo estágio. Após o cadastro no CIEE, os candidatos devem criar ou atualizar o perfil no SIGEST, preencher os dados pessoais e acadêmicos e anexar o currículo.

Segundo o tribunal, após o envio das informações, a unidade responsável fará a triagem dos currículos e encaminhará os candidatos às áreas que necessitam de estagiários. Os selecionados serão contatados para dar continuidade às etapas do processo seletivo.

Seleção e requisitos

O processo seletivo é dividido em duas fases. A primeira consiste no recebimento e análise dos currículos, podendo incluir entrevista e aplicação de teste, conforme a unidade demandante. A segunda etapa envolve a contratação do estudante, com realização de exame médico e apresentação da documentação exigida.

Entre os pré-requisitos para participação estão ter idade mínima de 16 anos, estar regularmente matriculado e frequentando curso no turno vespertino ou noturno, a partir do antepenúltimo ano da graduação, além de não integrar diretório de partido político nem exercer atividade político-partidária.

O contrato de estágio tem duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério do TRE-PA. O estudante não poderá acumular estágio e deverá assinar declaração específica no momento da contratação.

Mais informações sobre o programa de estágio e sobre o processo de inscrição estão disponíveis no site oficial do TRE-PA, por meio do endereço linktr.ee/treodoparaoficial. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Seção de Lotação e Gestão de Desempenho (SGD) pelo e-mail sgd@tre-pa.jus.br.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Gabi Gutierrez, coordenadora do núcleo de Política e Economia