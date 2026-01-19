CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 932,36. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

Ensino Médio (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 08h00 – 14h00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5903047

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5903047

Técnico Administrativo (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 07h00 – 13h00

• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre

• Código da OE: 5901193

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193

Informática (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 932,36 + auxílio transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre

• Código da OE: 5901561

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901561

Educação (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 07h15 – 12h45

• Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre

• Código da OE: 5893565

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5893565

Informática (Estágio)

• Cidade: Ananindeua

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 08h00 – 15h00

• Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre

• Código da OE: 5892173

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892173

Administração (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 07h00 – 13h00

• Requisitos: Cursando do 3º ao 18º semestre

• Código da OE: 5872828

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5872828

Educação (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 792,18 + auxílio transporte

• Carga horária: 08h00 – 12h00

• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre

• Código da OE: 5892958

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892958

Comunicação (Estágio)

• Cidade: Belém

• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 2º ao 11º semestre

• Código da OE: 5901065

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901065

