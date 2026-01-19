CIEE abre vagas de estágio no Pará para diversos cursos; veja como se inscrever
As bolsas as variam de R$ 600 a R$ 932,36, com auxílio transporte
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) anunciou vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas, em todo o Pará, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 932,36. Os estagiários ainda têm direito a auxílio transporte.
Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
VEJA MAIS
Ensino Médio (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08h00 – 14h00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5903047
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5903047
Técnico Administrativo (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 07h00 – 13h00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre
• Código da OE: 5901193
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193
Informática (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 932,36 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre
• Código da OE: 5901561
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901561
Educação (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 07h15 – 12h45
• Requisitos: Cursando do 3º ao 10º semestre
• Código da OE: 5893565
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5893565
Informática (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08h00 – 15h00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 9º semestre
• Código da OE: 5892173
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892173
Administração (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 07h00 – 13h00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 18º semestre
• Código da OE: 5872828
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5872828
Educação (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 792,18 + auxílio transporte
• Carga horária: 08h00 – 12h00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
• Código da OE: 5892958
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5892958
Comunicação (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 2º ao 11º semestre
• Código da OE: 5901065
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901065
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA