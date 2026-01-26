Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Agências do INSS fecham para atendimento presencial de quarta a sexta-feira

Apesar do fechamento das agências, o pagamento dos benefícios previdenciários segue o calendário regular

Thaline Silva*
fonte

O INSS iniciou nesta segunda-feira (26) o pagamento dos benefícios e auxílios referentes ao mês de janeiro (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial entre quarta-feira (28) e sexta-feira (30). A suspensão ocorre em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

De acordo com o INSS, a medida é necessária para a modernização dos sistemas, com o objetivo de garantir maior estabilidade, segurança e eficiência nos serviços prestados aos segurados.

Até o dia 27 de janeiro, os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135, funcionarão normalmente, oferecendo mais de 100 serviços digitais. No entanto, o instituto alerta que, a partir das 19h do dia 27 até o dia 31 de janeiro, tanto o Meu INSS quanto a central 135 ficarão temporariamente indisponíveis.

Para reduzir os impactos da paralisação do atendimento presencial, o INSS informou que realizou atendimento extra no último fim de semana, com a finalidade de antecipar agendamentos e compensar a suspensão temporária dos serviços. O órgão também afirmou que garantiu o reencaixe de atendimentos para beneficiários que optaram por atendimento presencial em dias úteis.

Pagamento de benefícios segue normalmente

Apesar do fechamento das agências, o pagamento dos benefícios previdenciários segue o calendário regular. O INSS iniciou nesta segunda-feira (26) o pagamento dos benefícios e auxílios referentes ao mês de janeiro, conforme cronograma divulgado anteriormente.

As datas de pagamento são definidas de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador após o traço. Beneficiários que recebem até um salário mínimo começam a receber nesta segunda-feira, com pagamentos programados até o dia 6 de fevereiro. Já os segurados com benefícios acima de um salário mínimo terão os valores creditados a partir do dia 2 de fevereiro, também até o dia 6.

O número final do cartão do benefício pode ser consultado pelo site ou aplicativo Meu INSS, no serviço “extrato de pagamento”, ou pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

 

