Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Aneel projeta alta média de 8% para tarifas de consumidores de energia elétrica no País

Projeção ficou acima dos índices inflacionários esperados para o ano

Estadão Conteúdo
fonte

Consumidores devem se preparar para possível aumento na conta de luz (Reprodução)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta terça-feira, 17, a projeção de alta média de 8% nas tarifas de energia dos consumidores brasileiros em 2026, acima dos índices inflacionários projetados para o ano. Apesar disso, há possibilidade de redução de até 2,9 pontos porcentuais no cálculo do efeito médio nacional, com a arrecadação esporádica via recursos de Uso do Bem Público (UBP).

O porcentual de 8% é praticamente o dobro da estimativa para o IPCA, de 3,9%. Os encargos setoriais, com a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), são no conjunto o principal fator de pressão sobre as tarifas. A proposta de orçamento para a CDE 2026 totalizou R$ 52,7 bilhões.

Veja mais

image Conta de luz no Pará: veja como economizar energia e reduzir o valor da fatura
Especialistas reforçam que o consumo consciente continua sendo fundamental para manter a fatura sob controle

image Equipamentos em stand-by consomem energia? Veja o impacto na sua conta de luz!
Alguns aparelhos como TV, micro-ondas e carregador de celular podem consumir muita energia, mesmo estando desligados

Desse valor, R$ 47,8 bilhões são a previsão da chamada CDE-Uso, alta de 15,4% em relação a 2025. Essa é a parcela custeada pelos consumidores por meio da tarifa de energia elétrica. O governo conseguiu aprovar no ano passado um limite para o crescimento dessa conta setorial. A CDE proposta para 2026 terá impacto tarifário projetado de 4,6%.

Para a alta tarifária média projetada neste ano, de 8%, também são verificados os impactos dos aumentos dos custos de transmissão de energia, compra de energia ou as chamadas receitas irrecuperáveis, por exemplo. Essas receitas referem-se ao valor considerado na tarifa para cobrir custos relacionados à inadimplência.

Em outra frente, os componentes financeiros, de forma agregada, representam impacto de 3,8% no efeito tarifário médio Brasil. Nesse fator, entram especialmente os custos ou abatimento tributários.

UBP

A diretoria da Aneel já aprovou a repactuação de parcelas devidas a título do UBP, pagamento feito por geradoras hidrelétricas pela utilização de áreas públicas. A previsão é que sejam distribuídos R$ 7,87 bilhões aos consumidores de energia das regiões Norte e Nordeste.

A Lei nº 15.235/2025, sancionada pelo presidente Lula em outubro passado, determinou essa destinação após alterações no Congresso. São elegíveis à repactuação as usinas hidrelétricas licitadas nos termos de uma lei de 1998, especificamente os empreendimentos outorgados pelo critério de maior pagamento pelo UBP.

Os recursos, após a repactuação, deverão ser usados exclusivamente para garantir a modicidade tarifária dos consumidores do mercado regulado nas regiões atendidas pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A efetiva arrecadação dos R$ 7,87 bilhões depende da adesão dos concessionários. As empresas têm prazo de 60 dias, contados da publicação do despacho da Aneel, para manifestar interesse.

Se houver ampla adesão, os consumidores cativos de 21 distribuidoras terão descontos em suas faturas neste ano. No cenário de adesão de todos os geradores elegíveis, os R$ 7,87 bilhões representarão uma redução média na tarifa de 10,6% para os consumidores residenciais que estão nas áreas da Sudam/Sudene. Com isso, há impacto no cálculo médio nacional de até 2,9 pontos porcentuais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ENERGIA

TARIFAS

ANEEL

PROJEÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

conta de luz

Aneel projeta alta média de 8% para tarifas de consumidores de energia elétrica no País

Projeção ficou acima dos índices inflacionários esperados para o ano

17.03.26 13h33

ENSINO PÚBLICO EM DESTAQUE

Pará tem cinco universidades entre as mais empreendedoras do país, aponta ranking

Instituições paraenses ganham destaque no IESE 2025 e reforçam o papel do ensino superior no estímulo ao empreendedorismo na região Norte

17.03.26 11h31

carestia

Preço do açaí sobe mais de 15% em Belém e pode ultrapassar R$ 70 o litro, aponta Dieese

Após estabilidade, preço do litro sobe de R$ 28,82 para R$ 33,15 em fevereiro, alta de 15%

17.03.26 11h06

MERCADO DE ENERGIA

Pará lidera crescimento no consumo de energia e consolida mercado livre como base da economia

Com alta de 4,6% em 2025 e 57,7% da demanda no mercado livre, estado se destaca pela força industrial e geração 100% renovável

17.03.26 10h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

proposta

Veículos com mais de 10 anos podem ter IPVA zerado; entenda

Proposta na Câmara dos Deputados prevê retirada do tributo anual para proprietários de veículos com mais de 10 anos de fabricação

11.03.26 16h17

Cursos gratuitos nas Usinas da Paz vão de gastronomia a robótica na Grande Belém em 2026

Programação inclui capacitações em áreas como tecnologia, moda e empreendedorismo; em 2025, espaços somaram mais de 2 milhões de atendimentos

10.03.26 14h04

IMPACTOS NAS PRATELEIRAS

Guerra no Oriente Médio ameaça preço dos alimentos em Belém e preocupa consumidores

Dieese aponta que a alta do petróleo e dos combustíveis, impulsionada pela escalada do conflito entre Irã e EUA, pode pressionar fretes e elevar o custo da produção e distribuição de alimentos no Brasil, com possíveis reflexos nos supermercados de Belém nos próximos meses

13.03.26 6h40

Imposto

IPVA Pará: Prazo para desconto de até 15% encerra dia 16; saiba mais

Proprietários de veículos com placas finais 73 a 93 têm chance de economizar ao quitar imposto na Sefa

13.03.26 20h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda