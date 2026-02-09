Capa Jornal Amazônia
Equipamentos em stand-by consomem energia? Veja o impacto na sua conta de luz!

Alguns aparelhos como TV, micro-ondas e carregador de celular podem consumir muita energia, mesmo estando desligados

Victoria Rodrigues
fonte

Existem alguns equipamentos em stand-by que consomem energia mesmo que estejam desligados. (Foto: Freepik)

Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existem alguns equipamentos em casa que consomem energia mesmo que uma pessoa não esteja utilizando ele no momento. Isso acontece porque a maioria desses eletrônicos utilizam a técnica chamada de stand-by, que ocorre quando os aparelhos entram em modo de espera enquanto não está sendo útil para as tarefas da residência.

Micro-ondas, televisão e notebooks são alguns dos exemplos de equipamentos que normalmente são programados para ficar em stand-by antes de serem utilizados por alguém em uma realidade. Além desses aparelhos, a Alexia, um famoso alto-falante da Amazon, também é conhecida por gastar bastante energia no dia a dia, visto que para ela reconhecer alguma pergunta, precisa estar ativada para processar as informações.

Como fazer o cáculo do gasto de energia em stand-by?

Para realizar o cálculo do gasto de energia de um equipamento que permanece em modo stand-by, é necessário fazer esta multiplicação: Energia = (valor da potência) x (tempo em que permanece ligado mesmo no modo stand-by) x (valor em reais (R$) de 1 kWh cobrado pela concessionária de energia). Mas antes de fazer a multiplicação dos três valores, é importante não esquecer de transformar a potência para kW.

Para exemplificar ainda mais o cálculo, imagine que você deseja saber quanto de energia o seu notebook gasta em apenas um dia no modo descanso. Logo, seria: o valor cobrado pelo kWh de R$0,70, em um dia, o que resultaria em R$ 0,25 (0,36 kW h x 0,7). Portanto, ao final de um mês, esse equipamento em stand-by contribuiria para um aumento de R$ 7,56 na conta de luz!

Confira a lista de alguns aparelhos no modo stand-by:

  • TV: possui gasto médio de 3W em stand-by;
  • Cafeteira: possui gasto médio de 1W em stand-by;
  • Carregador de celular: possui gasto médio de 0,26W sem celular conectado e de 1W a 5W com celular conectado e carregado;
  • Computador: possui gasto médio de 21W em stand-by;
  • Notebook: possui gasto médio de 15W em stand-by;
  • Micro-ondas: possui gasto médio de 5W em stand-by;
  • Aparelho de som: possui gasto médio de 15W em stand-by.

Como apagar a luz vermelha da TV?

Além de gastar energia mesmo quando está desligada, a luz vermelha da televisão também incomoda algumas pessoas apenas pelo LED ser forte e ter a possibilidade de atrapalhar o sono dos moradores da casa. Mas a boa notícia é que existe uma função específica nas configurações das TVs que permite com que essa luz seja apagada. Veja o passo a passo de como fazer isso com as televisões de marca LG e Samsung!

  • LG: Configurações > Geral > Sistema > Configurações Adicionais > Luz de Espera.
  • Samsung: Configurações > Geral > Gerenciamento de Energia > Desativar luz de stand-by.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

