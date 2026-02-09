Equipamentos em stand-by consomem energia? Veja o impacto na sua conta de luz!
Alguns aparelhos como TV, micro-ondas e carregador de celular podem consumir muita energia, mesmo estando desligados
Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existem alguns equipamentos em casa que consomem energia mesmo que uma pessoa não esteja utilizando ele no momento. Isso acontece porque a maioria desses eletrônicos utilizam a técnica chamada de stand-by, que ocorre quando os aparelhos entram em modo de espera enquanto não está sendo útil para as tarefas da residência.
Micro-ondas, televisão e notebooks são alguns dos exemplos de equipamentos que normalmente são programados para ficar em stand-by antes de serem utilizados por alguém em uma realidade. Além desses aparelhos, a Alexia, um famoso alto-falante da Amazon, também é conhecida por gastar bastante energia no dia a dia, visto que para ela reconhecer alguma pergunta, precisa estar ativada para processar as informações.
Como fazer o cáculo do gasto de energia em stand-by?
Para realizar o cálculo do gasto de energia de um equipamento que permanece em modo stand-by, é necessário fazer esta multiplicação: Energia = (valor da potência) x (tempo em que permanece ligado mesmo no modo stand-by) x (valor em reais (R$) de 1 kWh cobrado pela concessionária de energia). Mas antes de fazer a multiplicação dos três valores, é importante não esquecer de transformar a potência para kW.
Para exemplificar ainda mais o cálculo, imagine que você deseja saber quanto de energia o seu notebook gasta em apenas um dia no modo descanso. Logo, seria: o valor cobrado pelo kWh de R$0,70, em um dia, o que resultaria em R$ 0,25 (0,36 kW h x 0,7). Portanto, ao final de um mês, esse equipamento em stand-by contribuiria para um aumento de R$ 7,56 na conta de luz!
Confira a lista de alguns aparelhos no modo stand-by:
- TV: possui gasto médio de 3W em stand-by;
- Cafeteira: possui gasto médio de 1W em stand-by;
- Carregador de celular: possui gasto médio de 0,26W sem celular conectado e de 1W a 5W com celular conectado e carregado;
- Computador: possui gasto médio de 21W em stand-by;
- Notebook: possui gasto médio de 15W em stand-by;
- Micro-ondas: possui gasto médio de 5W em stand-by;
- Aparelho de som: possui gasto médio de 15W em stand-by.
Como apagar a luz vermelha da TV?
Além de gastar energia mesmo quando está desligada, a luz vermelha da televisão também incomoda algumas pessoas apenas pelo LED ser forte e ter a possibilidade de atrapalhar o sono dos moradores da casa. Mas a boa notícia é que existe uma função específica nas configurações das TVs que permite com que essa luz seja apagada. Veja o passo a passo de como fazer isso com as televisões de marca LG e Samsung!
- LG: Configurações > Geral > Sistema > Configurações Adicionais > Luz de Espera.
- Samsung: Configurações > Geral > Gerenciamento de Energia > Desativar luz de stand-by.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
