FIEPA promove encontro sobre crédito e exportação para ampliar oportunidades às empresas

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) realiza, nesta terça-feira (10), um encontro voltado a empresários interessados em acesso a financiamento e oportunidades no mercado internacional. A programação acontece na sede da FIEPA, no bairro de Nazaré, em Belém, a partir das 14h30, e tem como objetivo fortalecer a competitividade das empresas paraenses.

A iniciativa vai reunir instituições financeiras, prestadores de serviços e parceiros do comércio exterior, criando um espaço de diálogo direto sobre crédito, investimentos e exportação. Durante o encontro, as empresas poderão apresentar seus projetos de forma objetiva, ampliando as chances de viabilizar financiamentos e parcerias.

O evento também permitirá que os participantes conheçam soluções e produtos voltados tanto para novos projetos quanto para empresas já em atividade, com potencial de expansão para outros mercados ao longo de 2026.

Segundo a gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEPA, Cassandra Lobato, o encontro é estratégico por ocorrer no início do ano. “É uma oportunidade para que empresários conheçam, de forma dinâmica, soluções em crédito e serviços apresentadas por bancos e parceiros da indústria, contribuindo para um planejamento mais eficiente dos negócios”, afirma.

A ação integra as iniciativas da FIEPA para reduzir entraves ao desenvolvimento industrial no Pará, estimulando a modernização, a expansão das empresas e a inserção em novos mercados.

As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas, e os interessados devem realizar a inscrição diretamente junto ao CIN e ao Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEPA (FIEPA NAC), de forma gratuita.

Serviço

Encontro sobre Crédito e Exportação

Local: Sede da FIEPA

Data: 10 de fevereiro de 2026

Horário: 14h30

Inscrições gratuitas | Vagas limitadas