Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

FIEPA promove encontro sobre crédito e exportação para ampliar oportunidades às empresas

Evento acontece nesta terça-feira (10) e tem incrições gratuitas

Gabi Gutierrez
fonte

Fiepa destaca que a decisão do TRT-8 confirma que o processo eleitoral foi conduzido em conformidade com a legislação e o Estatuto da Federação (Reprodução / Google Street)

A Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) realiza, nesta terça-feira (10), um encontro voltado a empresários interessados em acesso a financiamento e oportunidades no mercado internacional. A programação acontece na sede da FIEPA, no bairro de Nazaré, em Belém, a partir das 14h30, e tem como objetivo fortalecer a competitividade das empresas paraenses.

A iniciativa vai reunir instituições financeiras, prestadores de serviços e parceiros do comércio exterior, criando um espaço de diálogo direto sobre crédito, investimentos e exportação. Durante o encontro, as empresas poderão apresentar seus projetos de forma objetiva, ampliando as chances de viabilizar financiamentos e parcerias.

O evento também permitirá que os participantes conheçam soluções e produtos voltados tanto para novos projetos quanto para empresas já em atividade, com potencial de expansão para outros mercados ao longo de 2026.

Segundo a gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEPA, Cassandra Lobato, o encontro é estratégico por ocorrer no início do ano. “É uma oportunidade para que empresários conheçam, de forma dinâmica, soluções em crédito e serviços apresentadas por bancos e parceiros da indústria, contribuindo para um planejamento mais eficiente dos negócios”, afirma.

A ação integra as iniciativas da FIEPA para reduzir entraves ao desenvolvimento industrial no Pará, estimulando a modernização, a expansão das empresas e a inserção em novos mercados.

As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas, e os interessados devem realizar a inscrição diretamente junto ao CIN e ao Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEPA (FIEPA NAC), de forma gratuita.

Serviço

Encontro sobre Crédito e Exportação
Local: Sede da FIEPA
Data: 10 de fevereiro de 2026
Horário: 14h30
Inscrições gratuitas | Vagas limitadas

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fiepa

crédito e exportação
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Ibovespa bate novo recorde e fecha acima de 186 mil pontos

Alta foi impulsionada por balanços de empresas, fala de Galípolo e cenário global favorável ao risco

09.02.26 17h45

CAPACITAÇÃO

FIEPA promove encontro sobre crédito e exportação para ampliar oportunidades às empresas

Evento acontece nesta terça-feira (10) e tem incrições gratuitas

09.02.26 17h22

DE OLHO NO CALENDÁRIO

IPTU 2026: prazo para pagamento com desconto termina nesta terça-feira (10)

Além dos descontos por antecipação, os contribuintes que estão em dia com o município recebem automaticamente o Crédito de Bom Pagador, benefício que garante outros créditos para imóveis

09.02.26 16h28

ECONOMIA

Equipamentos em stand-by consomem energia? Veja o impacto na sua conta de luz!

Alguns aparelhos como TV, micro-ondas e carregador de celular podem consumir muita energia, mesmo estando desligados

09.02.26 16h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda