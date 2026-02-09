IPTU 2026: prazo para pagamento com desconto termina nesta terça-feira (10)

Os contribuintes de Belém têm até esta terça-feira, 10 de fevereiro, para garantir 10% de desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 ao optar pela cota única. O prazo é o último para obter o maior abatimento previsto no calendário da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

De acordo com a prefeitura, quem preferir pagar o imposto em parcela única até 10 de março ainda terá desconto, porém menor, de 7%. Já os contribuintes que optarem pelo parcelamento podem dividir o valor em até 10 vezes, sem desconto, sendo que o vencimento da primeira parcela também ocorre nesta terça-feira (10).

Para o exercício de 2026, o IPTU não teve aumento real. O valor do imposto foi reajustado apenas pela inflação, com índice de 5,32%, com base no IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Além dos descontos por antecipação, os contribuintes que estão em dia com o município recebem automaticamente o Crédito de Bom Pagador, benefício que garante 25% de crédito para imóveis residenciais e até 30% para imóveis não residenciais, abatimento aplicado diretamente no valor do imposto.

As guias do IPTU estão sendo distribuídas pelos Correios desde janeiro, mas não é necessário aguardar o documento físico. A emissão do boleto pode ser feita de forma digital, por meio do site oficial da Sefin. Quem preferir atendimento presencial pode retirar as guias nas unidades da Central de Atendimento ao Contribuinte, localizadas no Shopping Pátio Belém, Parque Shopping, além das agências de Icoaraci e Mosqueiro.