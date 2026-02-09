Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Ibovespa bate novo recorde e fecha acima de 186 mil pontos

Alta foi impulsionada por balanços de empresas, fala de Galípolo e cenário global favorável ao risco

O Liberal
fonte

Ibovespa (B3/Divulgação)

Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, encerrou o pregão desta segunda-feira (9) com alta de 1,76%, aos 186.313 pontos. O avanço levou o índice a um novo recorde histórico, impulsionado pela divulgação de balanços de grandes companhias, entrevista do diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, e ambiente externo mais favorável ao risco.

Entre os destaques do dia, o banco BTG Pactual (BPAC11) reportou um lucro líquido ajustado de aproximadamente R$ 4,6 bilhões no quarto trimestre, alta de 40,3% em relação ao mesmo período de 2022. Após o fechamento do pregão, estavam previstos os resultados de BB Seguridade (BBSE3), Motiva (MOTV3) e São Martinho (SMTO3).

Mercado monitora entrevista de Galípolo e cenário político

A entrevista de Galípolo, que integra o Conselho de Política Monetária do Banco Central, atraiu atenção dos investidores, principalmente por sinalizações relacionadas à condução da política monetária no país.

No campo político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda em São Paulo ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pela manhã, visitou o centro de produção de vacinas contra a dengue do Instituto Butantan. À tarde, participou de uma cerimônia em Mauá, onde foram anunciados novos investimentos em saúde e educação.

Expectativa por corte de juros nos EUA impulsiona bolsas

No exterior, aumentou a percepção de que o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) poderá iniciar um ciclo de cortes de juros até junho. A expectativa é alimentada pela agenda de indicadores econômicos da semana, que inclui dados de emprego, inflação e vendas no varejo.

Nos Estados Unidos, os índices futuros fecharam em alta: o Dow Jones avançou 0,12%, o Nasdaq subiu 1,09% e o S&P 500 teve ganho de 0,64%.

Dólar cai e ouro sobe com cenário global de apetite ao risco

Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, falou à Veja que o cenário global mais favorável ao risco, refletido na alta das bolsas nos Estados Unidos, Europa e Japão, tem fortalecido moedas de países emergentes, como o real. No fechamento do dia, o dólar era cotado a R$ 5,19.

Já Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, avaliou, em entrevista ao portal Veja, que a queda do dólar está relacionada a esse movimento de apetite ao risco somado à decisão da China de limitar a compra de títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) pelos bancos locais.

“Isso reduz a demanda por dólares e favorece as cotações do ouro, que sobem forte hoje”, explicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ibovespa

bolsa de valores
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

Ibovespa bate novo recorde e fecha acima de 186 mil pontos

Alta foi impulsionada por balanços de empresas, fala de Galípolo e cenário global favorável ao risco

09.02.26 17h45

CAPACITAÇÃO

FIEPA promove encontro sobre crédito e exportação para ampliar oportunidades às empresas

Evento acontece nesta terça-feira (10) e tem incrições gratuitas

09.02.26 17h22

DE OLHO NO CALENDÁRIO

IPTU 2026: prazo para pagamento com desconto termina nesta terça-feira (10)

Além dos descontos por antecipação, os contribuintes que estão em dia com o município recebem automaticamente o Crédito de Bom Pagador, benefício que garante outros créditos para imóveis

09.02.26 16h28

ECONOMIA

Equipamentos em stand-by consomem energia? Veja o impacto na sua conta de luz!

Alguns aparelhos como TV, micro-ondas e carregador de celular podem consumir muita energia, mesmo estando desligados

09.02.26 16h02

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda