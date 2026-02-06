Belém, Ananindeua e Marituba vão ficar sem energia elétrica nos próximos dias; veja os detalhes

A Equatorial Pará vai realizar desligamentos programados de energia em trechos de Belém, Ananindeua e Marituba entre os dias 7, 9 e 10 de fevereiro. As interrupções temporárias fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da distribuidora.

De acordo com a concessionária, os serviços têm como objetivo manter o bom desempenho do sistema elétrico, reduzir ocorrências de falta de energia e prevenir acidentes. Durante o período, equipes atuarão em diferentes pontos da rede elétrica.

Entre as ações previstas estão a substituição de postes e componentes da rede, obras de expansão, melhorias operacionais, implantação de novas tecnologias e inspeções técnicas.

Orientações de segurança durante os serviços

A Equatorial orienta que a população não manipule a rede elétrica durante os desligamentos programados. Isso porque o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Em situações emergenciais, as manutenções poderão ser adiadas temporariamente.

Veja os locais com desligamentos programados

Ananindeua

Bairro: Atalaia

Atalaia Data: 7 de fevereiro (sábado)

7 de fevereiro (sábado) Horário: 9h20 às 15h20

9h20 às 15h20 Locais: rodovia Transmangueirão, entre a passagem Santo André e a rodovia Augusto Montenegro rua Dez de Maio, entre a rodovia Transmangueirão e a rua Snapp



Belém

Bairro: São Brás

São Brás Data: 9 de fevereiro (segunda-feira)

9 de fevereiro (segunda-feira) Horário: 10h às 14h10

10h às 14h10 Locais: passagem Alberto Engelhard, entre as avenidas Governador José Malcher e Governador Magalhães Barata avenida Governador José Malcher (lado par), entre a travessa 9 de Janeiro e a avenida Alcindo Cacela avenida Governador Magalhães Barata (lado ímpar), entre a passagem Alberto Engelhard e a travessa 9 de Janeiro passagem 25 de Março, da travessa 9 de Janeiro até o final



Bairro: Tapanã

Tapanã Data: 9 de fevereiro (segunda-feira)

9 de fevereiro (segunda-feira) Horário: 10h10 às 16h10

10h10 às 16h10 Locais: rua Presidente Getúlio Vargas, entre a travessa Haroldo Veloso e a rua “A” do Parque Arthur Bernardes passagem Amoras, entre as ruas Presidente Dutra e Presidente Castelo Branco toda a passagem União, na passagem Amoras alamedas Renascer, Miranda, Espírito Santo, Um, Felicidade e Nunes; passagem Oliveira e vila Paz, todas na rua Presidente Getúlio Vargas



Marituba

Bairro: Parque Verde

Parque Verde Data: 10 de fevereiro (terça-feira)

10 de fevereiro (terça-feira) Horário: 8h30 às 13h30

8h30 às 13h30 Local: travessa Antonio Armando, entre as ruas das Flores e João Batista