Belém, Ananindeua e Marituba vão ficar sem energia elétrica nos próximos dias; veja os detalhes
Saiba os dias, horários e bairros da Grande Belém que serão afetados pelo desligamento programado de energia elétrica
A Equatorial Pará vai realizar desligamentos programados de energia em trechos de Belém, Ananindeua e Marituba entre os dias 7, 9 e 10 de fevereiro. As interrupções temporárias fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da distribuidora.
De acordo com a concessionária, os serviços têm como objetivo manter o bom desempenho do sistema elétrico, reduzir ocorrências de falta de energia e prevenir acidentes. Durante o período, equipes atuarão em diferentes pontos da rede elétrica.
Entre as ações previstas estão a substituição de postes e componentes da rede, obras de expansão, melhorias operacionais, implantação de novas tecnologias e inspeções técnicas.
Orientações de segurança durante os serviços
A Equatorial orienta que a população não manipule a rede elétrica durante os desligamentos programados. Isso porque o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Em situações emergenciais, as manutenções poderão ser adiadas temporariamente.
Veja os locais com desligamentos programados
Ananindeua
- Bairro: Atalaia
- Data: 7 de fevereiro (sábado)
- Horário: 9h20 às 15h20
- Locais:
- rodovia Transmangueirão, entre a passagem Santo André e a rodovia Augusto Montenegro
- rua Dez de Maio, entre a rodovia Transmangueirão e a rua Snapp
Belém
- Bairro: São Brás
- Data: 9 de fevereiro (segunda-feira)
- Horário: 10h às 14h10
- Locais:
- passagem Alberto Engelhard, entre as avenidas Governador José Malcher e Governador Magalhães Barata
- avenida Governador José Malcher (lado par), entre a travessa 9 de Janeiro e a avenida Alcindo Cacela
- avenida Governador Magalhães Barata (lado ímpar), entre a passagem Alberto Engelhard e a travessa 9 de Janeiro
- passagem 25 de Março, da travessa 9 de Janeiro até o final
- Bairro: Tapanã
- Data: 9 de fevereiro (segunda-feira)
- Horário: 10h10 às 16h10
- Locais:
- rua Presidente Getúlio Vargas, entre a travessa Haroldo Veloso e a rua “A” do Parque Arthur Bernardes
- passagem Amoras, entre as ruas Presidente Dutra e Presidente Castelo Branco
- toda a passagem União, na passagem Amoras
- alamedas Renascer, Miranda, Espírito Santo, Um, Felicidade e Nunes; passagem Oliveira e vila Paz, todas na rua Presidente Getúlio Vargas
Marituba
- Bairro: Parque Verde
- Data: 10 de fevereiro (terça-feira)
- Horário: 8h30 às 13h30
- Local: travessa Antonio Armando, entre as ruas das Flores e João Batista
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA