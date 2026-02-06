Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém, Ananindeua e Marituba vão ficar sem energia elétrica nos próximos dias; veja os detalhes

Saiba os dias, horários e bairros da Grande Belém que serão afetados pelo desligamento programado de energia elétrica

O Liberal
fonte

Em caso de atendimento a demandas emergenciais, as manutenções programadas poderão ser adiadas temporariamente. (Divulgação)

A Equatorial Pará vai realizar desligamentos programados de energia em trechos de Belém, Ananindeua e Marituba entre os dias 7, 9 e 10 de fevereiro. As interrupções temporárias fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da distribuidora.

De acordo com a concessionária, os serviços têm como objetivo manter o bom desempenho do sistema elétrico, reduzir ocorrências de falta de energia e prevenir acidentes. Durante o período, equipes atuarão em diferentes pontos da rede elétrica.

Entre as ações previstas estão a substituição de postes e componentes da rede, obras de expansão, melhorias operacionais, implantação de novas tecnologias e inspeções técnicas.

Orientações de segurança durante os serviços

A Equatorial orienta que a população não manipule a rede elétrica durante os desligamentos programados. Isso porque o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Em situações emergenciais, as manutenções poderão ser adiadas temporariamente.

Veja os locais com desligamentos programados

Ananindeua

  • Bairro: Atalaia
  • Data: 7 de fevereiro (sábado)
  • Horário: 9h20 às 15h20
  • Locais:
    • rodovia Transmangueirão, entre a passagem Santo André e a rodovia Augusto Montenegro
    • rua Dez de Maio, entre a rodovia Transmangueirão e a rua Snapp

Belém

  • Bairro: São Brás
  • Data: 9 de fevereiro (segunda-feira)
  • Horário: 10h às 14h10
  • Locais:
    • passagem Alberto Engelhard, entre as avenidas Governador José Malcher e Governador Magalhães Barata
    • avenida Governador José Malcher (lado par), entre a travessa 9 de Janeiro e a avenida Alcindo Cacela
    • avenida Governador Magalhães Barata (lado ímpar), entre a passagem Alberto Engelhard e a travessa 9 de Janeiro
    • passagem 25 de Março, da travessa 9 de Janeiro até o final
  • Bairro: Tapanã
  • Data: 9 de fevereiro (segunda-feira)
  • Horário: 10h10 às 16h10
  • Locais:
    • rua Presidente Getúlio Vargas, entre a travessa Haroldo Veloso e a rua “A” do Parque Arthur Bernardes
    • passagem Amoras, entre as ruas Presidente Dutra e Presidente Castelo Branco
    • toda a passagem União, na passagem Amoras
    • alamedas Renascer, Miranda, Espírito Santo, Um, Felicidade e Nunes; passagem Oliveira e vila Paz, todas na rua Presidente Getúlio Vargas

Marituba

  • Bairro: Parque Verde
  • Data: 10 de fevereiro (terça-feira)
  • Horário: 8h30 às 13h30
  • Local: travessa Antonio Armando, entre as ruas das Flores e João Batista
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Servidores da Segbel são exonerados após flagrante em moto sem placa e sem capacete, em Belém

O caso ganhou grande repercussão nesta quarta-feira (4)

04.02.26 12h52

VESTIBULAR

Habilitação na UFPA e outras federais: veja os prazos, documentos e como garantir sua vaga

Saiba os passos para completar o processo de habilitação e matrícula na UFPA, Uepa, Ufra e Unifesspa, confira datas e links importantes.

02.02.26 13h06

HOMENAGEM

UFPA concede diploma simbólico a estudante morto em Belém durante a ditadura militar

O autor do disparo foi um agente da repressão estatal que atuava de forma infiltrada na instituição

03.02.26 9h22

trânsito

Condutores da Grande Belém afirmam que fechamento de retornos na BR-316 dificulta o trânsito na via

Entre o Entroncamento e a Prefeitura de Ananindeua, três dos quatro retornos estão fechados

31.01.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda