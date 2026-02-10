Caso Master: grupo do Senado aprova convite a Galípolo, Vorcaro, Lima e nomes do BRB, TCU e CVM

O grupo de trabalho do Senado que supervisiona as investigações do caso Master aprovou nesta terça-feira uma série de requerimentos de informações e de convites para depoimentos. A lista inclui o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-sócio Augusto Lima.

Outros integrantes do Banco Central e do Banco de Brasília (BRB) também estão entre os nomes que serão chamados. Por se tratarem de convites, os citados não são obrigados a comparecer às sessões.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente do grupo, afirmou que haverá uma prioridade em ouvir os sócios do Banco Master. Ele destacou também o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, cuja data de depoimento deve ser marcada após o carnaval.

Senado busca pormenores e razões no caso Master

Calheiros enfatizou a importância dos diretores do Banco Master para uma discussão técnica e um debate verdadeiro. "Gostaria de priorizar a vinda dos diretores do Banco Master", disse ele. O senador reforçou que a comissão estará permanentemente à disposição de Daniel Vorcaro e Augusto Lima para que "venham aqui dizer suas razões".

Lista completa dos convidados para depor ao Senado

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central ;

; Daniel Vorcaro, dono do Master ;

; Augusto Lima, ex-sócio do Master ;

; Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;

João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC;

Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do BC;

Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União;

Jacques Veloso de Melo, ex-diretor Jurídico do BRB (para audiência pública).

Autoridades e órgãos com informações solicitadas

A comissão aprovou, ainda, requerimentos para solicitar informações referentes ao caso a diversas autoridades e órgãos. O objetivo é aprofundar as investigações.

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda;

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central ;

; Tribunal de Contas da União;

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;

João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários;

Banco de Brasília (BRB).

2 nomes adicionais propostos para depoimento

A senadora Leila Barros (PDT-DF) informou que apresentará um requerimento para convidar mais duas personalidades. Ela pretende ouvir o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.