Caso Master: grupo do Senado aprova convite a Galípolo, Vorcaro, Lima e nomes do BRB, TCU e CVM
Como se tratam de convites, eles não são obrigados a comparecer
O grupo de trabalho do Senado que supervisiona as investigações do caso Master aprovou nesta terça-feira uma série de requerimentos de informações e de convites para depoimentos. A lista inclui o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-sócio Augusto Lima.
Outros integrantes do Banco Central e do Banco de Brasília (BRB) também estão entre os nomes que serão chamados. Por se tratarem de convites, os citados não são obrigados a comparecer às sessões.
O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente do grupo, afirmou que haverá uma prioridade em ouvir os sócios do Banco Master. Ele destacou também o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, cuja data de depoimento deve ser marcada após o carnaval.
Senado busca pormenores e razões no caso Master
Calheiros enfatizou a importância dos diretores do Banco Master para uma discussão técnica e um debate verdadeiro. "Gostaria de priorizar a vinda dos diretores do Banco Master", disse ele. O senador reforçou que a comissão estará permanentemente à disposição de Daniel Vorcaro e Augusto Lima para que "venham aqui dizer suas razões".
Lista completa dos convidados para depor ao Senado
- Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central;
- Daniel Vorcaro, dono do Master;
- Augusto Lima, ex-sócio do Master;
- Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;
- João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC;
- Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do BC;
- Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União;
- Jacques Veloso de Melo, ex-diretor Jurídico do BRB (para audiência pública).
Autoridades e órgãos com informações solicitadas
A comissão aprovou, ainda, requerimentos para solicitar informações referentes ao caso a diversas autoridades e órgãos. O objetivo é aprofundar as investigações.
- Fernando Haddad, Ministro da Fazenda;
- Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central;
- Tribunal de Contas da União;
- Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;
- João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários;
- Banco de Brasília (BRB).
2 nomes adicionais propostos para depoimento
A senadora Leila Barros (PDT-DF) informou que apresentará um requerimento para convidar mais duas personalidades. Ela pretende ouvir o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
