Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Caso Master: grupo do Senado aprova convite a Galípolo, Vorcaro, Lima e nomes do BRB, TCU e CVM

Como se tratam de convites, eles não são obrigados a comparecer

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Galípolo. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O grupo de trabalho do Senado que supervisiona as investigações do caso Master aprovou nesta terça-feira uma série de requerimentos de informações e de convites para depoimentos. A lista inclui o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-sócio Augusto Lima.

Outros integrantes do Banco Central e do Banco de Brasília (BRB) também estão entre os nomes que serão chamados. Por se tratarem de convites, os citados não são obrigados a comparecer às sessões.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente do grupo, afirmou que haverá uma prioridade em ouvir os sócios do Banco Master. Ele destacou também o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly, cuja data de depoimento deve ser marcada após o carnaval.

Senado busca pormenores e razões no caso Master

Calheiros enfatizou a importância dos diretores do Banco Master para uma discussão técnica e um debate verdadeiro. "Gostaria de priorizar a vinda dos diretores do Banco Master", disse ele. O senador reforçou que a comissão estará permanentemente à disposição de Daniel Vorcaro e Augusto Lima para que "venham aqui dizer suas razões".

Lista completa dos convidados para depor ao Senado

  • Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central;
  • Daniel Vorcaro, dono do Master;
  • Augusto Lima, ex-sócio do Master;
  • Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;
  • João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
  • Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização do BC;
  • Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor do BC;
  • Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União;
  • Jacques Veloso de Melo, ex-diretor Jurídico do BRB (para audiência pública).

Autoridades e órgãos com informações solicitadas

A comissão aprovou, ainda, requerimentos para solicitar informações referentes ao caso a diversas autoridades e órgãos. O objetivo é aprofundar as investigações.

  • Fernando Haddad, Ministro da Fazenda;
  • Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central;
  • Tribunal de Contas da União;
  • Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal;
  • João Accioly, presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários;
  • Banco de Brasília (BRB).

2 nomes adicionais propostos para depoimento

A senadora Leila Barros (PDT-DF) informou que apresentará um requerimento para convidar mais duas personalidades. Ela pretende ouvir o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER

BC

LIQUIDAÇÃO

Senado

grupo

trabalho

requerimentos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

trabalho

É preciso fazer o debate da escala 6x1 com rapidez, diz Gleisi Hoffmann

Na segunda-feira, 9, Motta encaminhou a PEC da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

10.02.26 15h57

BRASIL

Caso Master: grupo do Senado aprova convite a Galípolo, Vorcaro, Lima e nomes do BRB, TCU e CVM

Como se tratam de convites, eles não são obrigados a comparecer

10.02.26 15h43

REESTRUTURAÇÃO

Correios colocam imóvel no Pará à venda como parte do Plano de Reestruturação da estatal

Terreno localizado em Benevides integra o primeiro lote de 21 imóveis ofertados em leilões digitais marcados para fevereiro

10.02.26 14h04

Tarifa Social

Ação da Equatorial Pará amplia acesso à Tarifa Social em bairros de Belém; veja como participar

Iniciativa busca levar atendimento mais próximo das comunidades e facilitar a regularização de pendências

10.02.26 11h34

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

INVERNO AMAZÔNICO

Robótica agrícola avança no Pará e promete transformar a colheita do açaí

Com robôs escalando palmeiras e operadores treinados em minutos, o estado dá passos firmes rumo a uma nova era no campo.

01.02.26 6h30

PROGRAMA FEDERAL

‘Minha Casa, Minha Vida’ impulsiona a construção civil do Pará com R$ 5 bilhões investidos

Programa habitacional concentra lançamentos, gera empregos, investimentos bilionários e consolida a construção civil como motor da economia paraense

08.02.26 8h00

Alimentação

Vale-alimentação e vale-refeição têm novas regras a partir desta segunda-feira (9); veja o que muda

Mudanças atingem mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país

09.02.26 10h44

modernização

Vale-refeição: entenda a proposta de novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador

Modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador garante portabilidade e mais concorrência entre operadoras de vouchers

03.02.26 14h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda