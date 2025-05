Padre Cleiton Liker falou em 'perdoar aqueles que nos fazem mal' em sua última missa

A Arquidiocese de Belém anunciou na manhã desta segunda-feira (19) o falecimento do padre Cleiton Liker, aos 42 anos, pároco da Paróquia São Pio de Pietrelcina, que fica localizada em Marituba. O padre esteve à frente da criação da primeira igreja da Amazônia dedicada a São Padre Pio, um santo que recebeu os estigmas das mãos de Jesus Cristo.

Antes de partir, padre Cleiton chegou a realizar duas missas no domingo (18), às 8h e às 19h, na própria paróquia. Na missa da manhã, o pároco fez uma homilia amorosa, destacou as ideologias que não devem ser seguidas do mundo e ainda chegou a cantar um refrão do hino do bom pastor. À noite, ele também estava vestido com uma casula do bom pastor que o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, o havia presenteado.

Além disso, ao proclamar o evangelho de Jesus Cristo, segundo João (Jo 13,31-33a.34-35), ele ainda ressaltou sobre a beleza de amar uns aos outros, de sempre cumprimentar os irmãos e de como o perdão se torna necessário durante o processo da vida. “Se torna leve perdoar aqueles que nos fazem mal”, disse o pároco.

Legado do bom pastor

Nas mídias sociais, membros da Paróquia São Pio de Pietrelcina que conviveram com o padre Cleiton prestaram algumas homenagens. “Nosso amado pároco entregou sua vida ao serviço de Deus e ao cuidado amoroso de nossa comunidade. Sua presença na paróquia foi marcada por um testemunho vivo de fé, amor ao próximo e compromisso pastoral, guiando-nos sempre com palavras de sabedoria e gestos de acolhimento”, expressou a Pastoral de Comunicação (Pascom).

A coordenação do grupo “Mães que oram pelos filhos” realçou que o pároco foi um guia espiritual para muitas mulheres que sempre vão aos encontros. “O padre Cleiton foi um pastor zeloso, um guia para muitas mães que encontraram em sua voz palavras de esperança e conforto. Hoje, essas mesmas mães que intercedem incansavelmente pelos filhos, dobram seus joelhos e clamam pela alma daquele que tanto lhes ensinou sobre o caminho da oração e da confiança em Deus”, disse.

O Apostolado da Oração enfatizou as orientações que serviram como ensinamentos para os membros seguirem sempre no caminho da fé. “O Apostolado da Oração da Paróquia São Pio de Pietrelcina, junto com todos os paroquianos, chora a morte do nosso pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Obrigada, Padre Cleiton, por todo ensinamento, puxão de orelha e orientação. Descansa em paz. Aqui fica a saudade e a esperança do reencontro no céu. Ou o céu, ou nada”, escreveu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)