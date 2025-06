Homilia destaca que Deus se manifesta por intermédio do Espírito Santo para a Humanidade

A partir da narrativa bíblica em João 16, 12-15, quando Jesus anunciou a vinda do Espírito de Verdade, o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Música Papa Francisco, destaca na Homilia deste final de semana ensinamentos importantes acerca da comunicação entre Deus e a Humanidade e a necessidade do testemunho missionário por parte dos cristãos diante dos desafios do mundo. Como ressalta o religioso, a manifestação de Deus na vida do ser humano é sempre forte e desafiadora, tão rica que ele não consegue suportar.

“Temos a certeza que Ele, nosso Deus, quer falar com a gente, porém, o problema é que temos dificuldade de entender, suportar. Sabedor da nossa fragilidade em relação às coisas de Deus, Jesus, o Cristo, promete nos ajudar a não desanimar. O ser humano sozinho não tem capacidade de tomar a iniciativa de entrar em relação com Deus. É sempre Deus que age primeiro, para vir ao encontro de nós, pobres seres humanos. Parece que os nossos esforços humanos são sempre insuficientes para chegar a Ele”, pontua.

Padre Claudio Pighin ressalta que, semelhante aos primeiros cristãos, “ainda hoje a dificuldade de viver a vocação cristã, sobretudo em certas circunstâncias da vida, é garantida a sua presença por meio da ação do Espírito Santo. Sozinhos, não damos conta, não”.

“Eis a força do Espírito da Verdade, que vai sustentar a gente nos caminhos da vida. Nesse sentido, as palavras de Jesus não são simplesmente palavras, mas palavras de vida. Então, o Espírito

Santo é vida! Por isso, estamos percebendo como a obra do Pai continua com a ação do Filho Jesus e se torna presente hoje com o Espírito Santo. Esta unidade de Deus, o Uno é Trino, se manifesta no seu grande amor por nós”, pontua o padre Claudio.

Nesse sentido, é que os cristãos acolhem o Deus Trindade, “porque é a nossa profunda e total verdade que Deus é amor, e somente vivendo esse amor podemos entrar nessa lógica de um Deus Uno e Trino”. Como salientou o padre Claudio Pighin, essa unidade nos ajuda a viver a nossa condição de filhos e filhas de Deus. “É sempre o Mestre Jesus quem nos revela essa grande verdade de um Deus Pai, de um Deus Filho, de um Deus Espírito Santo. Tudo isso para nos garantir a presença de Deus na nossa vida. É essa realidade que enaltece o ser humano e propõe horizontes novos e de suma esperança”, assinala o religioso.

Esse entendimento dos desígnios de Deus vai infundir nos seres humanos a concepção de obra missionária, em que não se deve ficar parado como cristão e na vida de Igreja, porque “testemunhar requer a ação viva para estar presente em qualquer lugar, e as pessoas desejam e aguardam com amor pelo testemunho missionário da boa notícia do Senhor”. Em resumo, como frisa o padre Claudio, deve-se viver em comunhão e missão, contemplando a Santa Trindade.