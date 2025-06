Já está disponível o aplicativo para pagar passagem de ônibus com Pix em Belém; saiba como usar

Usuários do transporte público da Grande Belém já podem utilizar o aplicativo Vai Passe Fácil, que permite o pagamento da passagem por Pix, via QR Code. A novidade foi anunciada na tarde desta quarta-feira (11), em coletiva de imprensa no Palácio Antônio Lemos, na Cidade Velha. O lançamento do app é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel).

O app é compatível com todos os ônibus da cidade, inclusive os "geladões" — com ar-condicionado, Wi-Fi e gratuidade aos domingos e feriados — e os convencionais. Segundo a Prefeitura, a estimativa é que a plataforma beneficie cerca de 3 milhões de usuários do sistema de transporte público em Belém.

“Sem dúvida alguma, a evolução do transporte começou fora. Conseguimos colocar 300 ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade. Agora, o novo fator é pagar por Pix a passagem. Em breve, vamos conseguir expandir esse trabalho para estudantes, através da meia-passagem, e garantir que a população possa acompanhar o trajeto do seu ônibus por GPS. Essa é uma forma que a gente encontrou de usar a tecnologia a favor do transporte público", afirmou o prefeito Igor Normando.

A tecnologia foi incorporada aos validadores dos ônibus, permitindo uma transmissão de dados online e imediata. Com isso, ao abastecer a carteira digital, o saldo já fica disponível para uso em qualquer ônibus da cidade.

"Qualquer ônibus da cidade pode aceitar o pagamento com o app. Basta baixar o aplicativo nas lojas, fazer o cadastro, copiar e colar o código do Pix e, em segundos, o valor estará disponível na carteira digital para uso", explicou Paulo Gomes, presidente da Setransbel.

Novidades em breve: meia-passagem e GPS para acompanhar ônibus

Durante a coletiva, a Prefeitura de Belém também anunciou que novas funcionalidades serão incorporadas ao aplicativo em breve. Uma das principais é a liberação da meia-passagem para estudantes. Para utilizar o benefício, será necessário estar cadastrado como estudante e seguir o mesmo processo de recarga via Pix. Por enquanto, o app ainda não reconhece o direito à meia: quem é estudante e usa o Vai Passe Fácil paga o valor integral da tarifa. No entanto, a funcionalidade já está em fase de desenvolvimento.

"Isso vai fazer com que as pessoas e os usuários tenham mais conforto no transporte público e também previsibilidade de chegada e de partida", explica o prefeito Igor Normando.

Outra melhoria à vista é a integração do sistema de GPS ao app, permitindo que o usuário acompanhe em tempo real o trajeto e a localização dos ônibus. Com essa funcionalidade, será possível saber exatamente quando o ônibus vai chegar a cada ponto, trazendo mais previsibilidade e conforto aos passageiros.

Mais frota, menos emissão: novos ônibus, inclusive elétricos, estão a caminho

A coletiva também anunciou a chegada de uma nova frota com 265 ônibus, todos equipados com ar-condicionado e Wi-Fi. Desse total, 40 serão elétricos, sendo os primeiros a operar em larga escala na cidade. A previsão é que esses veículos integrem o sistema metropolitano do BRT, contribuindo para a redução da emissão de gases poluentes e um transporte mais sustentável.

Tire suas dúvidas: como usar o Vai Passe Fácil

Disponibilidade: o aplicativo Vai Passe Fácil está disponível para Android e iOS.

Como usar: ao abrir o app, o usuário encontra sua carteira digital. Para recarregar, basta clicar em "recarga", escolher o valor desejado e selecionar a opção Pix. O aplicativo gera um QR Code com os dados do Pix, que deve ser copiado e colado no app do banco para concluir a transação. O saldo aparece automaticamente em menos de um minuto. Com saldo, o próximo passo é gerar o QR Code de passagem. Esse código é posicionado em frente ao leitor da catraca no ônibus. O pagamento é feito por leitura do QR Code e não por aproximação (NFC).

Validade: o QR Code gerado tem validade de uma hora. Nesse período, pode ser usado para pagar mais de uma passagem — por exemplo, ao viajar com familiares ou fazer integração entre ônibus. Desde que haja saldo suficiente, o código pode ser reutilizado nesse intervalo de tempo. Após uma hora, é necessário gerar um novo código.

App não é integrado com cartão de passagem: vale lembrar que o app não substitui o cartão de passagem tradicional e nem o pagamento em dinheiro. Ele é apenas mais uma opção, voltada para quem busca agilidade. O saldo do cartão não é transferido para o aplicativo, e as recargas do app só podem ser feitas via Pix.

Cobradores: os ônibus com ar-condicionado (geladões) não operam com cobradores, mas os convencionais ainda mantêm o sistema tradicional.

Suporte: em caso de dúvidas ou problemas, os usuários podem entrar em contato diretamente com a equipe do Vai Passe Fácil pelo WhatsApp.