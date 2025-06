Missa na sede do Grupo Liberal reflete sobre os segredos de Deus na vida de cada pessoa

A tradicional missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, celebrada todos os finais de semana teve como reflexão na manhã do terceiro domingo de junho (15/06) os segredos de Deus na vida de cada pessoa. A celebração foi presidida pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco.

O padre Claudio Pighin aproximou as leituras deste domingo da vivência de cada participante da missa ao dar exemplos de como Deus está presente nas famílias, nos segredos e dificuldades do cotidiano e nas ações dos seres humanos.

Durante a homilia, padre Claudio Pighin refletiu junto com os fiéis católicos a necessidade de compreender a presença de Deus na nossa história e na vida de cada pessoa. Para exemplificar, o padre pediu a participação de uma família presente na missa.

"O que vocês vêem aqui? A mãe, o pai e a filha. São três pessoas, mas fazem uma só família. Isso ajuda um pouco para poder entender o nosso Deus. Como uma família, nosso Deus é dinâmico, ele vai sempre nos procurar", declarou.

O sacerdote ressaltou que até mesmo as atribulações e os desafios que surgem na vida são uma forma de Deus mostrar sua presença, pois sem os problemas não haveria esperança. "Por isso, a palavra de Deus na segunda leitura de hoje mostra que até às nossas tribulações ajudam nesse sentido. Como poderíamos ter esperança se não tivéssemos atribulados? De onde surge a esperança senão das provas da vida, e se Deus é dinâmico, a paz vai alcançar a gente", destacou.

Na continuação do diálogo com os fiéis, padre Claudio Pighin ressaltou que aqueles que têm esperança encontrarão Deus. "Não somos nós que mandamos nos desejos de Deus. A esperança é Deus. Quem tem esperança vai encontrar Deus. O ser humano sem esperança para onde vai?", indagou.

Padre Pighin refletiu sobre o tema ainda que muitas vezes as pessoas lamentam a sorte, mas não percebem que Deus não lhes abandona. "Deus não nós abandona, ele é dinâmico e está presente, às vezes somos nós que não o entendemos. Ele nos convida a refletir e nos concentrar", afirmou.

A sabedoria de Deus está dentro da criação que gerou tudo que existe. Em uma das leituras, Jesus falou que haviam muitas coisas a serem ditas, mas que os seres humanos não compreenderiam tudo aquilo que Cristo viveu. “Ele está para nos ajudar a compreender, mas a gente precisa se encontrar. Celebrar a Santa Missa é uma oportunidade de o Espírito Santo nos ajudar a entender melhor nossa vida. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, por isso temos que saber agora o que Deus quer de mim”, declarou.

Pighin finalizou dizendo que todos os seres humanos podem buscar entender e ter a experiência confiando nos desígnios de Deus. “No silêncio de cada um, na sua própria vida, Deus está presente”.