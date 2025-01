409 anos de Belém: Veja a lista completa dos artistas confirmados

A Prefeitura de Belém divulgou, na tarde desta segunda-feira (6), a programação oficial da festa de aniversário do município, que completa 409 anos no próximo domingo (12). Como divulgado com exclusividade pelo O Liberal, o evento contará com shows de Zé Vaqueiro, Lia Sophia e Pinduca, que integrará o show “Mistura Regional”. Também estão confirmados Zaynara, Carabao, Wanderley Andrade, MC Dourado, Frutos do Pará, Markinho Duran, DJ Billy Brasil e Mano Ió.

De acordo com a programação divulgada nas redes sociais da Prefeitura, o evento será realizado na sexta-feira (10) e no sábado (11), no Portal da Amazônia, localizado na orla de Belém, no bairro do Jurunas. A festa tem o apoio do Governo do Pará e do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

Em entrevista exclusiva, Lia Sophia expressou sua felicidade em participar das comemorações dos 409 anos de Belém, cidade que considera seu coração e representa em sua música e discurso. Para o show, a artista está preparando um repertório especial com sucessos próprios e músicas marcantes para a cidade, para fazer o público cantar, dançar e celebrar juntos em uma noite inesquecível.

“Eu estou muito feliz de poder fazer um show de aniversário para a cidade de Belém, 409 anos, é a cidade do meu coração, por onde eu vou pelo Brasil e pelo mundo eu levo o nome dessa cidade e falo das belezas desse lugar, dessa cultura, dessa música. Nós somos um povo urbano e ribeirinho ao mesmo tempo, nós vivemos entre a realidade da urbanidade, da tecnologia e os encantados dos rios, das florestas, então isso tudo faz parte da minha música e do meu discurso quando eu apresento o lugar de onde eu venho. Eu estou com uma expectativa altíssima, estou preparando um show muito especial, com sucessos meus, e, claro, sucessos que são marcantes aqui para essa cidade, que falam da cidade. A minha ideia é fazer o público cantar junto comigo, dançar e se divertir muito. Acho que é uma noite especial para quem é daqui de Belém. É um momento de festejar mesmo e celebrar essa cidade linda onde a gente vive, rica culturalmente, e eu estou feliz demais. Estou preparando um show bem dançante, para todo mundo cantar e dançar comigo junto, e eu sei que vai ser uma noite especial”, afirmou.

A Prefeitura de Belém divulgará, em breve, os horários e dias das apresentações de cada artista. Além dos shows, está prevista a oferta de serviços à população, como consultas, exames e emissão de documentos. O evento também contará com um grande espetáculo e queima de fogos. Esta será a primeira celebração de aniversário de Belém realizada na gestão do prefeito Igor Normando e do vice-prefeito Cássio Andrade.