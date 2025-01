EXCLUSIVO: aniversário de Belém terá Zé Vaqueiro, Pinduca e Lia Sophia

Os cantores Zé Vaqueiro, Pinduca e Liah Sophia são algumas das atrações confirmadas para a festa de comemoração do aniversário dos 409 anos de Belém. Serão três dias de programação para celebrar a capital paraense. Na sexta (10), e sábado (11), a programação incluirá serviços gratuitos à população, como consultas, exames e emissão de documentos. O grande destaque será no domingo (12), no Portal da Amazônia, localizado na Orla de Belém, no bairro do Jurunas, com shows de artistas como Liah Sophia, Pinduca e Zé Vaqueiro, além de outras atrações regionais. O evento contará com um grande espetáculo e queima de fogos.

Em sua rede social, o prefeito Igor Normando destacou que, apesar de pouco tempo à frente da gestão, foi preparada uma programação especial de três dias para marcar uma nova fase para a cidade. O evento contará com artistas consagrados do estado e uma atração nacional, que será anunciada oficialmente no sábado (04).

“Agora, nós vamos fazer uma programação extensa, vão ser três dias de festa, embora os tenhamos assumido há bem pouco tempo, nós trabalhamos para que pudesse ter essa festa para a cidade, que marca essa virada de chave. Nós vamos ter artistas consagrados aqui do Estado e vamos ter uma atração nacional que nós vamos lançar a partir do dia 4”, afirmou Igor Normando.

A reportagem do O Liberal apurou que, além de Zé Vaqueiro, um dos nomes mais famosos da nova geração do piseiro, outra atração nacional, que está ainda em negociações, poderá vir para o evento. A festa promete ser um verdadeiro espetáculo, com uma mega estrutura e queima de fogos para celebrar os 409 anos de Belém. Esta será a primeira festa realizada pela Prefeitura de Belém em 2025 sob a gestão do prefeito Igor Normando e do vice-prefeito Cássio Andrade.

O cantor Zé Vaqueiro

Zé Vaqueiro estourou no Brasil em 2021, ano em que apareceu entre os artistas mais ouvidos do país nas plataformas digitais, e em 2024 lançou seu primeiro DVD, intitulado “Ser Tão Eu”. Entre os seus maiores sucessos estão as músicas “Maravilhosa”, “Arranhadinho por Tu”, “Coladinho”, “Eu Tenho Medo” e “Vagabundo”, que juntos somam quase meio bilhão de plays no Spotify, aplicativo digital de música.

Pinduca

Reconhecido como o Rei do Carimbó, com uma carreira na música de mais de 50 anos, Pinduca tem grandes sucessos que marcaram gerações, como “Sinhá Pureza”, “Garota do Tacacá”, “Meu Forrobodó”, “Carimbó Boliviano”, “Lenda do Guaraná”, entre outros. Em 2024, foi um dos convidados especiais do show do DJ Alok no estacionamento do Mangueirão, que marcou a contagem regressiva para a COP30, onde botou todo mundo pra cantar o clássico “Marcha do Vestibular”.

Lia Sophia

Nascida na Guiana Francesa e radicada em Belém (PA), a cantora, compositora e multi-instrumentista Lia Sophia foi considerada a artista revelação da música brasileira em 2012. Mistura ritmos da floresta a batidas internacionais, criando uma música tropical e dançante. Com 6 CDs lançados, 9 singles, 1 EP, 1 DVD ao vivo, 9 clipes e 7 músicas em trilhas de novelas e seriados da TV Globo, com destaque para “Ai Menina”, trilha sonora da novela Amor Eterno Amor, e “Incendeia”, lançada na novela A Força do Querer. Já cantou com Zeca Baleiro, Fafá de Belém, Elba Ramalho e Pinduca, gravou feats com Ney Matogrosso, Paulinho Moska, Pedro Luís e Zeca Baleiro.