DJ Jesus Luz promete ‘rock doido’ em festa de Renilce Nicodemos, em Belém

Direto do Rio de Janeiro, o DJ Jesus Luz, 37 anos, desembarcou em Belém nesta sexta-feira (6). Ele será a atração principal da festa de final de ano do grupo político da deputada federal Renilce Nicodemos, que também marca o início das comemorações de aniversário da parlamentar, no próximo domingo (8/12).

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, o ex-namorado de Madonna promete muito 'rock doido'. “É um privilégio estar aqui mais uma vez. Eu sou sempre muito bem recebido em Belém. Já fiz muitas turnês, muitos carnavais aqui. E hoje é uma data muito especial, um evento muito especial para uma pessoa muito querida. Tenho certeza que vai ser sensacional essa festa e estou muito feliz de estar aqui prestigiando. Podem ter certeza que vou fazer um set bem especial”, disse Jesus.

“Geralmente eu sou bem flexível dentro do meu trabalho. Eu toco em todo lugar, desde festivais de música eletrônica, baladas, até festas privadas, como hoje. Por eu ser muito eclético dentro da música, consigo surfar várias ondas e tocar pra todo tipo de público. Então, estou bem seguro, tranquilo que hoje vai ser incrível, pra matar a saudade aqui de Belém. Podem ficar tranquilos que eu já preparei um negócio pra vocês”, revelou.

O evento, fechado, ocorrerá no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, reunindo 300 convidados, entre amigos, autoridades eleitas neste ano. Além de Jesus Luz, a festa contará com apresentações dos DJs Rodrigo Mutran e Kleber Barros (Hot Classics), da banda Baladeiros, do cantor Silfarley, conhecido como o “Rei da Seresta”, e da cantora Suanny Batidão, que encerrará a noite.