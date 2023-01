Aline Campos explica motivo de término de relacionamento com o DJ Jesus Luz; veja

Depois do anúncio do fim do relacionamento com o DJ Jesus Luz, Aline Campos comentou, nesta segunda-feira (16), os motivos da separação do casal. Os artistas ficaram sete meses juntos. O romance foi cheio de altos e baixos, com alegações de que Jesus teria ficado com a amiga antes de terminar o antigo relacionamento.

O término foi anunciado no sábado (16), via Instagram. "Foi uma troca muito intensa, e bota intensa nisso!! Fomos tão felizes nesse tempo, literalmente colados, que os 7 meses parecem 2 anos.Como é especial viver um amor com união, parceria, cuidado, amizade… e mesmo que dure menos tempo do que se imagina", disse o ex-casal na legenda das redes sociais.

Ao GShow, a atriz deu mais detalhes e reforçou que precisavam se afastar. "Eu tô bem. Triste, é claro, porque terminamos nos amando e sem nenhum motivo especial, mas por não estarmos conseguindo contornar algumas adversidades, coisa muito comum entre casais. Mas hoje acredito e Jesus também, que por mais que se tenha muito amor, é preciso colocar na balança sempre pra entender se está valendo à pena ou não", conta.

Aline comenta, ainda, que houve um bom amadurecimento na relação. "E por isso eu digo com toda certeza que, por mais que não tenha durado o tempo que pensávamos que duraria, foi um relacionamento que deu muito certo! É preciso muita coragem e força para terminar um relacionamento como estamos, mas sabemos que é o melhor a fazer hoje", completou.

A atriz descartou a possibilidade de retorno. "É impossível hoje eu me relacionar, pelo menos não com essa angústia que estou sentindo. Estou focada nos meus projetos profissionais e conseguindo ser forte para continuar no caminho do que acreditamos ser o melhor pra gente".