Preamar Cabano: programação especial celebra memória da Cabanagem no Pará

Considerada uma das principais] revoltas populares no Brasil, com a intenção de garantir melhores condições de vida (sociais e econômicas) para a população do Pará, a Revolta da Cabanagem, ocorrida entre 1835 e 1840, será celebrada a partir desta segunda-feira (6), por meio do projeto Preamar Cabano. A iniciativa é do Governo do Estado, com a coordenação da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e contará, até o dia 31, com programação diversa e gratuita, reunindo exposições, oficinas e palestras.

A fundação da capital paraense, Belém, cujo aniversário de 409 anos transcorrerá no próximo domingo (12),, também será destaque na programação. O Preamar Cabano começa nesta segunda-feira (6), com a abertura da exposição "Povo Cabano: Registros documentais do Arquivo Público", no Arquivo Público do Pará, no bairro da Campina. A mostra segue até 31 de janeiro, com visitação de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Nesta terça-feira (7) e quarta-feira (8), ocorre a oficina "Leitura e análise de documentos da Cabanagem". Ela será ministrada pelos professores André Lima (Secult/APEP), Danielle Moura (Escola de Aplicação/UFPA) e Michelle Barros de Queiroz (Escola de Aplicação/UFPA). O evento ocorrerá no Auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, das 9h às 12h.

Ainda nesta terça-feira (7), ocorre a Aula Visita e Roda de Conversa no Salão Transversal, do Museu do Estado do Pará, em parceria com a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh). A palestrante será a professora Edilza Fontes, historiadora e secretária adjunta da Seirdh. A palestra será proferida das 9h às 12h.

Na quinta-feira (9), às 18h30, será exibido, na programação da TV Cultura, o curta-metragem "A Cabanagem", da Secult, feito originalmente para video mapping com técnicas de animação 2D, 3D e motion design, projetado sobre o Palácio Lauro Sodré, que abriga o Museu do Estado do Pará (MEP).

A animação tem direção de Cássio Tavernard e VJ Lobo. O lançamento ocorreu em 2020, na Semana da Cabanagem. A Secult também lançou o livro "Memórias da Cabanagem". O livro e o curta estão disponíveis no site da Secult (Secult.pa.gov.br), na aba downloads.

No domingo (12), dia do Aniversário de Belém, das 9h às 12h, o MEP recebe a Aula Pública na Sala da Conquista integrando também o Museu de Arte de Belém (MABE) e o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), além de uma feira de livros, em parceria com a Seirdh. A professora Edilza Fontes será a palestrante.

Celebração

Ainda no domingo (12), será lançado nas redes sociais e site da Secult mais um episódio da série "Obra Comentada". Desta vez, sobre o "O Altar-Mor da Igreja de Santo Alexandre". Trata-se de um vídeo explicativo com mediadores do educativo do Sistema Integrado de Museus e Memoriais do Estado (SIMM/Secult).

Ainda no dia 12, ocorrerá a abertura da exposição "Encontros", a qual aborda a figura do caboclo Plácido e o encontro com a santa. A abertura será às 10h, no Museu do Círio.

"A programação do Preamar Cabano acontece mais uma vez para celebrarmos um dos mais significativos movimentos amazônicos aqui da região, além de, claro, festejarmos a nossa querida cidade, em seu 409º aniversário. Neste ano, contamos com diversas programações com muita cultura, literatura e arte, para fazermos memória e levar adiante a nossa história", afirma a titular da Secult, Ursula Vidal.

Além disso, entre os dias 7 e 12 de janeiro, todos os Museus e Memoriais vinculados ao SIMM/Secult terão entrada gratuita. São eles: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Forte do Presépio, Museu de Arte Sacra, Museu do Círio, Museu da Imagem e Som, Palacete Faciola, Memorial Amazônico da Navegação, Museu de Gemas, Memorial da Cabanagem, Memorial Verônica Tembé, Cemitério da Soledade e Museu do Marajó.

Serviço:

Preamar Cabano

Data: 6 a 31 de janeiro

Programação gratuita