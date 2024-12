Gang do Eletro, Valéria Paiva e MC Dourado comandam Réveillon no Porto Futuro, em Belém

Valéria Paiva, Gang do Eletro e MC Dourado irão comandar a festa de Réveillon, que ocorrerá na terça-feira (31), no Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém, a partir das 21h. O evento é uma realização do Governo do Pará, responsável também pelo Réveillon na Estação das Docas. Com entrada gratuita, a celebração acontecerá no estacionamento do complexo e contará com show pirotécnico.

A Gang do Eletro, formada por Waldo Squash, Keila Gentil, William Love e Marcos Maderito, será a responsável por comandar a virada. O grupo, que já representou o Pará em eventos nacionais, como a abertura das Olimpíadas do Rio em 2016, cantará sucessos como “Galera da Laje” e “Velocidade do Eletro” e prepara surpresas exclusivas para o show.

“Sabemos que a responsabilidade é grande. Estamos preparando um showzão, com um repertório bem diverso, nessa vibe de fim de ano e pré-carnaval, sem deixar de lado o tecnobrega, que é o carro-chefe do nosso trabalho e domina o nosso repertório. Além disso, teremos figurino, pirotecnia… O público pode esperar um show completo e pra cima”, adianta Keila Gentil. “É muito significativo para nós estarmos presentes nesse momento de virada, de estarmos no palco. Também sabemos que já enfrentamos muitos preconceitos e barreiras, mas muitas delas já foram superadas. Um exemplo disso é uma banda de tecnobrega estar no palco nesse momento tão especial na capital. Por si só, isso já é muito significativo”, completou a artista.

À meia-noite, na virada de 2024 para 2025, haverá uma pausa para o show, e a pirotecnia, no palco com a Gang, iluminará o céu. Estão previstos cerca de 15 minutos de fogos de baixo impacto sonoro, em conformidade com a Lei Estadual 9.593/2022, que proíbe fogos de artifício com estampido no Pará.

Na sequência, MC Dourado assume o palco com hits como “Toma Bicada” e “Faz a Boquinha do Animal”. “A galera pode esperar muita alegria, energia e positividade. Estou muito animado por participar dessa virada em Belém porque será a minha primeira vez em uma virada de ano na capital, aberta ao público. É uma felicidade enorme fazer parte dessa festa”, afirma o artista. Dourado também promete um show eclético. “Vai ter música eletrônica, swingueira, tecnobrega, funk, um pouco de tudo. É um show para todas as idades. A gente não faz nenhum tipo de música que degrade as mulheres ou incentive algo negativo na juventude. Pode levar sua família, porque será um show de muita felicidade e alegria”, disse.

Encerrando a festa, Valéria Paiva e a banda Fruto Sensual se apresentam trazendo clássicos como “Príncipe Negro”, “Itamarty” e “Está no Ar”. Valéria adianta que o repertório será especial: “Vai ter sucessos de outras bandas também, e aquela famosa marchinha de carnaval para entrar no ano novo com o pé direito”, afirmou.

“Eventos como este são muito importantes para aproximar o artista do público. Sempre digo que Belém é um grande laboratório: as coisas que estouram aqui estão prontas para estourar no Brasil e no mundo. Então, é muito importante ter eventos que trazem o público para perto do artista, permitindo que ele mostre seu trabalho e sua música, feita especialmente para o público daqui do Norte. Quando o público daqui aprova, já está preparado para o Brasil aprovar”, finalizou.

Serviço:

Réveillon 2025 Porto Futuro

Data: 31 de dezembro de 2024

Abertura: 21h

Local: Estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro – Entre as ruas Marechal Hermes e Belém, s/n, bairro Reduto, Belém

Entrada gratuita