'Rei Charly', série estrelada por Christian Chávez, do RBD, estreia no Disney+

A nova série mexicana "El Rey de Los Machos", ou "Rei Charly" em português, chegou ao catálogo do Disney+ na última quarta-feira (20). A produção aborda discussões importantes sobre a comunidade LGBTQIA+. O ator e cantor Christian Chávez, que está em Belém esta semana como uma das atrações principais do Festival Aceita, está no elenco como o vilão da trama.

Em uma mistura de comédia e drama, a série acompanha a história de Charly (Luis Tirado Morales), um garoto trans que decide participar de um concurso de beleza em uma cidade conservadora. Christian, conhecido por seu personagem Giovanni na novela "Rebelde" (2004), interpreta Jerónimo, um político corrupto que complica a vida do protagonista. Esta é a primeira da América Latina focada em jovens transgêneros.

VEJA MAIS

Enquanto promove a série, "ChCh" também anunciou recentemente o lançamento de seu minidocumentário autobiográfico intitulado "Puto". Na produção, o artista fala sobre sua trajetória de autoaceitação e ressignifica um termo que muitas vezes foi usado de forma pejorativa para se referir a ele.

Sobre a série Rei Charly

Após sua transição, Charly decide se inscrever no concurso "O Rei dos Machos", um evento que busca eleger o jovem mais macho da comunidade de San José de las Tunas. A participação de Charly abala as tradições do local, levando os habitantes a reavaliar seus valores e crenças. A trama aborda temas como identidade de gênero e quebra de preconceitos.

Confira o trailer da série:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)