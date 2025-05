Deportivo Táchira x Central Córdoba: onde assistir e escalações do jogo hoje (13) pela Libertadores

Deportivo Táchira x Central Córdoba disputam hoje, terça-feira (13/05), a 5° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportivo Táchira x Central Córdoba ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Deportivo Táchira é o lanterna do Grupo C, perdeu todas as 4 partidas que já jogou, marcou 3 gols e teve sua defesa vazada 8 vezes.

Já Central Córdoba está na vice-liderança do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 2 derrotas, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

Central Córdoba venceu Deportivo Táchira por 2 a 1 durante a segunda rodada da Copa Libertadores.

Deportivo Táchira x Central Córdoba: prováveis escalações

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Roberto Rosales, Jesús Quintero, Mauro Maidana e Nelson Hernández; Juan Manuel Requena, Carlos Sosa, Maurice Cova e Daniel Saggiomo; Juan Ortiz e Bryan Castillo. Técnico: Edgar Pérez Greco.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jose Florentín, Leonardo Heredia e Jonathan Galván; Luis Miguel Angulo, Matías Perello e Nicolás Quagliata. Técnico: Omar De Felippe.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Táchira x Central Córdoba

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, Venezuela

Data/Horário: 13 de maio de 2025, 19h