Ceará x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão

Ceará x Sport Recife disputam hoje, sábado (17/05), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Sport Recife é o lanterna da Série A, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 6 derrotas, 4 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Ceará ocupa a 6° posição do Brasileirão e acumula 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Ceará x Sport Recife: prováveis escalações

Ceará: Miguel; Fabiano, Marllon, Machado e M.Bahia; M. Araújo, Diego, Galeano, Mugni e P. Henrique; Pedro Raul.

Sport Recife: Caique; M. Alexandre, Silva, Chico e Carius; Rivera, Queiroz, Lima, Oliveira e Barletta; Pablo.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 17 de maio de 2025, 18h30