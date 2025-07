Multidão festeja abertura do Castanhal Junino com shows, gastronomia e concursos de quadrilhas

Uma multidão participou da abertura da 3ª edição do festival ‘Castanhal Junino’, na Praça do Estrela, na noite de terça-feira (1º/7). A programação gratuita, uma das maiores do nordeste do Pará, contou com apresentações culturais, feira gastronômica, shows de artistas regionais e o primeiro dia do concurso de quadrilhas. A programação segue até o dia 6 de julho.

O evento conta com uma estrutura onde ocorre a feira de artesanato, festival gastronômico com comidas típicas da região, e apresentações de dança, música e manifestações folclóricas. Renato Rolden, coordenador do evento, afirma que tudo foi preparado para levar diversão aos moradores da região.

“A expectativa é enorme para esse grande dia. Estamos hoje na Praça do Estrela, uma praça bem central. A expectativa é de 100 mil pessoas durante esses seis dias. Muita diversão, muitas quadrilhas se apresentando. Vamos fazer o Castanhal Junino até sábado, elegendo a campeã dessa edição. E no domingo vai ser a vez de conhecermos a ‘campeã das campeãs’. Dez campeãs do estado vêm se apresentar aqui, para escolhermos a campeã do Estado do Pará. Então, é só diversão, muito show de artistas da nossa terra e de muitos outros que vêm animar a noite. Venham para cá e participem desse grande evento”, ressalta.

Cantor Edilson Morenno durante a abertura do festival Castanhal Junino. (Foto: Patrícia Baía / Especial para O Liberal)

Uma grande arquibancada foi montada na praça para que os participantes acompanhassem as apresentações culturais e das quadrilhas. A música tradicional dessa época animava o público. O cantor Edilson Morenno foi a grande atração que abriu as apresentações do Castanhal Junino. Ele destacou a felicidade de participar de um evento que destaca grupos locais e a culinária regional.

“Uma expectativa super positiva. Aqui é uma cidade importante para mim, da qual eu estava sentindo muita saudade. Esse local faz parte do começo da minha história como cantor. Eu e minha equipe amamos demais essa cidade e fazer essa apresentação é gratificante demais. Assim que chegamos aqui, já vimos que o Castanhal Junino seria um evento monstruoso e maravilhoso para os grupos culturais. A gente está muito orgulhoso de estar de volta e felizes por nos encontrarmos com esse povo bregueiro daqui. Tudo isso é uma maravilha”, afirmou o cantor.

As irmãs Aila e Allana Neves estiveram entre o público do evento. Para elas, a programação prolonga ainda mais as festividades do mês de junho, uma das épocas preferidas e mais animadas para as irmãs. “Estamos amando esse evento e tudo o que podemos encontrar aqui. Amamos a quadra junina e o festival tem um gostinho especial de que ainda não acabou o São João”, afirma Allana.

Adriane Albuquerque e família durante a primeira noite do festival Castanhal Junino. (Foto: Patrícia Baía | Especial para O Liberal)

A autônoma Adriane Albuquerque esteve junto com a família prestigiando o primeiro dia do festival. Ela afirma que pretende estar em todos os dias do Castanhal Junino. “As atrações são ótimas. Desde que vi no instagram que ia ter o festival, já marquei na agenda. Esse ano, como está ocorrendo bem aqui no centro da cidade, vim e trouxe a família toda. Eu acho esse evento muito bom. Estávamos precisando de um evento que valorizasse as questões juninas”, disse.

Quadrilhas

Na primeira noite do Castanhal Junino ocorreram apresentações classificatórias entre várias quadrilhas, que disputam prêmios em dinheiro. O público, animado, segurava cartazes em apoio aos grupos que estão na disputa e se agitava junto com os dançarinos e músicas juninas.

Anderson Julio Souza, Coordenador e coreógrafo da Quadrilha Sedução Junina, comentou sobre a satisfação de sair da agrovila Nazaré, de São Domingo do Capim, para se apresentar no concurso. “Estar aqui nesse evento é a realização de um sonho. É a nossa primeira competição. Algo que a gente vem buscando há muito tempo, pois a galera do nosso grupo é praticamente toda nova, chegaram agora nesse São João. Eles me dão muito orgulho. Aqui, nós vamos apresentar o tema ‘O bumba meu boi do Maranhão’ e o público vai ver em quadra a nossa emoção”, diz.

Quadrilha Sedução Junina reunida antes de se apresentar no festival Castanhal Junino. (Foto: Patrícia Baía / Especial para O Liberal)

Para Anderson, o concurso é uma oportunidade de mostrar o trabalho árduo que as quadrilhas juninas realizam para as apresentações saírem perfeitas. “Essa é a chance de mostrar o nosso trabalho. Todo o que estamos montando há uns seis meses em busca de trazer um título ou mesmo somente para mostrar o nosso trabalho. Quem conhece a luta sabe o quanto isso é fundamental para um grupo”, encerrou o coreógrafo.

Nos primeiros cinco dias do concurso, 48 grupos de várias regiões do Pará disputarão uma premiação total de R$ 80 mil, dividida entre os oito primeiros colocados. A quadrilha que ficar em primeiro lugar leva para casa R$ 15 mil. Nas apresentações, os jurados avaliam com base em critérios como figurino, coreografia, enredo e trilha sonora.

A novidade desta edição é o concurso “Campeã das Campeãs”, que acontecerá no encerramento do evento, no domingo (6). A disputa reunirá os grupos vencedores das principais competições juninas do estado e contará com um júri especial, formado por avaliadores convidados de fora do Pará. O prêmio para a quadrilha vencedora dessa final será de R$ 20 mil.