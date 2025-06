Prefeitura de Belém anuncia Arraial 2025 com seis dias de festa e R$ 200 mil em prêmios

A Prefeitura de Belém divulgou nesta segunda-feira (9) o novo edital do Arraial de Belém 2025. O evento, que ocorrerá em dois diferentes pontos da capital paraense, contará com a participação de diversas manifestações culturais do município. Por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), a prefeitura promoverá seis dias de festa e comemoração, nos finais de semana entre os dias 26 de junho e 06 de julho.

Entre as manifestações culturais estão os Pássaros Juninos, Cordões de Bicho, Toadas, Grupos de Carimbó, Bandas, Parafolclóricos e Bois Bumbá. Além disso, o Arraial segue com o tradicional concurso de quadrilhas e misses, que concederá mais de R$ 200 mil em prêmios. “Temos uma culinária maravilhosa, uma dança maravilhosa e muita animação para todo mundo se divertir o mês inteiro com um junino maravilhoso em Belém!”, disse a titular da Semcult, Cilene Sabino.

Para a festa, as manifestações culturais participaram de um chamamento público, de acordo com o edital 003/2025, já divulgado. As 79 manifestações habilitadas receberão prêmios para garantia de participação no melhor arraial de Belém. Receberão o prêmio 18 grupos Parafolclóricos, 15 grupos de Carimbó, 12 Pássaros Juninos, 4 Cordões de Bicho, 14 Toadas, 10 Bois Bumbá e 6 quadrilhas infantis.

Os prêmios serão nos seguintes valores: R$ 8 mil para os Parafolclóricos; R$ 5 mil para os grupos de Carimbó; R$ 5 mil para os Pássaros Juninos; R$ 5 mil para os Cordões de Bicho; R$ 5 mil para as Toadas; R$ 5 mil para os Bois Bumbá; R$ 3,5 mil para as quadrilhas infantis. As apresentações ocorrerão durante o período do Arraial Junino, nos dias 26, 27, 28 e 29 de junho e 04, 05 e 06 de julho, na Cuia Acústica da Praça Waldemar Henrique. A exceção fica para os Pássaros Juninos e Cordões de Bicho, que se apresentarão em um teatro, que se adequa melhor ao formato.

O Arraial de Belém segue também com os concursos de Quadrilhas e Misses. Cem quadrilhas adultas disputarão o grande concurso intermunicipal, que será no Piano da Praça Waldemar Henrique, durante todo o período do Arraial. A Prefeitura de Belém traz de volta o Concurso de Misses, que tem como novidade o retorno da Miss Melhor Idade. Também disputarão as misses Caipira, Simpatia, Negritude e Diversidade. As quadrilhas irão disputar em etapa única, durante todo o período do Arraial de Belém. A novidade está na nova premiação.

Desta vez, as 30 primeiras colocadas receberão premiação em dinheiro, no seguinte molde: R$ 40 mil para a primeira colocada; R$ 25 mil para a segunda colocada; R$ 20 mil para a terceira colocada; R$ 15 mil para a quarta colocada; R$ 10 mil para a quinta colocada; R$ 5 mil para o 6º ao 10º colocados; R$ 4 mil para o 11º ao 15º colocados; R$ 3,5 mil para o 16º ao 20º colocados; R$ 3 mil para o 21º ao 25º colocados; R$ 2,5 mil para o 26º ao 30º colocados.

Haverá também premiação para as misses, que receberão, para cada categoria, R$ 3 mil para a vencedora, e premiação especial, também de R$ 3 mil, ao melhor marcador, coreografia, traje e autor paraense. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 17, e a inscrição pode ser feita por meio do site www.semcultbelem.com.br/junino/principal.