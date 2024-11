Stray Kids anuncia show no Brasil em 2025; veja quando abre a venda de ingressos

O grupo sul-coreano Stray Kids anunciou nesta segunda-feira (18) que fará shows no Brasil em abril de 2025. Será a primeira vez que a banda, que é um dos nomes mais conhecidos do K-Pop atualmente, se apresentará no país.

Os artistas sobem ao palco pela turnê "<dominATE>" no dia 1º de abril, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no dia 5 de abril, no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

Os ingressos para ambos shows terão pré-venda no dias 25 e 26 de novembro, para clientes do banco Santander. A venda para o público geral acontecerá em 27 de novembro, a partir das 10h no site da Ticketmaster, e às 11h nas bilheterias oficiais.

Até o momento informações sobre os valores dos ingressos ainda não foram divulgadas.

Stray Kids

A banda com oito integrantes foi formada em 2017, por um reality show musical sul-coreano. No ano seguinte estrearam com o EP "I Am Not" e, ao longo dos anos, conquistaram um grande número de fãs emplacando sucessos como "Chk Chk Boom" e "I Like It”. Atualmente contam com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)