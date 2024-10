Mestre Vieira completaria 90 anos nesta terça (29); confira o 1º choro gravado por ele

Esta terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, ganha um significado especial para os paraenses, pelo fato de que se estivesse vivo Joaquim de Lima Vieira, o Mestre Vieira, Rei da Guitarrada, completaria 90 anos de idade. Porém, esse compositor e músico nascido em 29 de outubro de 1934, em Barcarena (PA), faleceu em 2 de fevereiro de 2018. Entretanto, deixou uma obra inigualável, que a cada dia ganha novos admiradores dentro e fora das fronteiras do Pará.

Considerado o criador do gênero musical Guitarrada, Mestre Vieira navegou por diversos ritmos sempre com a sonoridade que lhe é peculiar. O público pode, inclusive, conferir uma amostra do legado desse músico ribeirinho no trecho do clipe "Te Agasalha", gravado para o documentário "Coisa Maravilha: a Invenção da Guitarrada", a ser lançado em 2025 (prêmio LPG/Finalização/ @secultpara), dirigido pela produtora musical Luciana Medeiros.

Sotaque

Esse foi o primeiro choro composto por Mestre Vieira ainda na pré-adolescência e é seu único registro, uma vez que a gravação num LP de 78 rotações se perdeu, como repassa Luciana. Na época da composição, ele ouvia os instrumentistas Waldir Azevedo, Garoto e Jacob do Bandolim, entre outros. Vieira aprendeu ainda criança a tocar cavaquinho e bandolim, até conhecer a guitarra, instrumento que o projetaria no mundo.

"Ao dar sotaque de choro à guitarra e misturar ritmos para divertir e fazer todo mundo dançar, ele criou um novo gênero musical, a guitarrada, patrimônio cultural imaterial do Pará", ressalta Luciana Medeiros. Parte dessa história já está contada num DVD, num songbook e numa série de animação, mas em breve poderá ser conferida na tela do cinema, onde Mestre Vieira viu pela primeira vez seu instrumento de carreira.

Confira um trecho do clipe de "Te Agasalha", de Mestre Vieira: