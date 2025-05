Melly e Célia Sampaio reforçam diversidade sonora do Festival Psica 2025 em Belém

O suingue da revelação baiana Melly, indicada ao Grammy Latino por sua musicalidade que mescla ijexá e R&B, e Célia Sampaio, a grande dama do reggae maranhense, também estão entre as atrações do Festival Psica 2025, que ocorre nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, na Cidade Velha e no Mangueirão, em Belém.

Uma das principais vozes do reggae brasileiro, Célia Sampaio traz a ancestralidade roots do Maranhão. Sua carreira começou nos anos 1980, quando integrou o Bloco Afro Akomabu, pioneiro no carnaval maranhense. Além disso, foi a única mulher na banda Guethos, a primeira banda de reggae a se apresentar no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís. Célia também atuou como backing vocal para artistas internacionais como Erick Donaldson e Judy Boucher.

“O Psica mostra o que é a música do Brasil sob o ponto de vista do Norte. E a gente diz, sem medo de errar: daqui, a gente enxerga melhor, já que inclui no jogo ‘a peça que falta’, que é justamente a sonoridade do Norte, região que é invisibilizada nos outros grandes festivais. Então temos uma visão mais diversa e mais completa para retratar a musicalidade do Brasil em sua amplitude”, diz Jeft Dias, diretor do Psica.

Serviço

Festival Psica 2025 - O Retorno da Dourada

Quando: dias 12, 13 e 14 de dezembro

Onde: Cidade Velha e no Mangueirão, em Belém

Passaporte Psica à venda no Ingresse. Confira!

R$ 125 (meia - estudantes e professores)

R$ 170 (solidária - mediante entrega de 1kg de alimento não perecível na portaria do evento)

R$ 250 (inteira)