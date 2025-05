Festival Psica 2025 confirma Mano Brown, BK e Evinha; saiba mais

Com uma campanha de divulgação que movimentou os ânimos dos fãs, o Festival Psica anunciou nesta terça-feira, 06, os primeiros nomes para a edição de 2025. Mano Brown, BK e Evinha foram os artistas escolhidos para iniciar a relação de atrações deste ano. As escolhas reafirmam a opção do festival em trazer a seu público gêneros musicais distintos, que representam a diversidade cultural do Brasil.

Segundo Jeft Dias, diretor do Psica, a região Norte traz um olha privilegiado para a curadoria do festival. "O Psica mostra o que é a música do Brasil sob o ponto de vista do Norte. E a gente diz, sem medo de errar: daqui a gente enxerga melhor, já que inclui no jogo ‘a peça que falta’, que é justamente a sonoridade do Norte, região que é invisibilizada nos outros grandes festivais. Então temos uma visão mais diversa e mais completa para retratar a musicalidade do Brasil em sua amplitude”, reflete.

Ao longo desta terça-feira, mais atrações serão confirmadas para o Festival Psica 2025.