Atriz Kiara Felippe planeja voltar a Belém para o Festival Psica: ‘Fui presenteada pela cidade’

A atriz e DJ Kiara Felippe, que tem feito sucesso na novela “Beleza Fatal”, da Max, escolheu Belém do Pará como destino para celebrar sua nova fase de vida. Em passagem recente pela capital, ela celebrou 30 anos no dia 16 de abril e aproveitou a viagem para mergulhar na cultura amazônica, conhecer o tecnomelody, além de explorar a cidade, visitando a Ilha do Combu e a Ilha de Cotijuba, contemplando as belezas naturais ao lado de amigos. Todas as aventuras em solo paraense foram compartilhadas em seu perfil nas redes sociais.

“Foi um presente para mim, mas acabei sendo também presenteada por Belém. Recebi muito afeto, acolhimento, respeito e fui apresentada a uma cultura extremamente rica, pautada na ancestralidade e ao mesmo tempo em um futurismo gigantesco”, disse a artista com exclusividade ao Grupo Liberal.

Durante sua estadia, Kiara conheceu as tradicionais aparelhagens paraenses como Crocodilo e o Búfalo do Marajó, mergulhou na musicalidade local e se encantou com a potência criativa da cidade. “Fiquei encantada! É uma expressão cultural única e fascinante. Quero voltar, quem sabe no final do ano no festival Psica. Estou super disponível para tocar e quero muito me conectar com o público paraense”, afirmou, fazendo planos.

A gastronomia regional também não passou despercebida pela atriz. Ela visitou pontos turísticos e conversou com produtores locais. “Fiquei impressionada com a força da cultura paraense, com a musicalidade, com o sabor da comida, com o povo. É uma experiência transformadora. Volto para casa com uma nova energia, com novas inspirações e com vontade de construir pontes”, declarou.

No dia 15 de abril, véspera de seu aniversário, Kiara participou da pré-estreia do longa-metragem de ficção “Manas", que tem no elenco Dira Paes e trata de temas urgentes como a exploração sexual de meninas e adolescentes, especialmente em comunidades ribeirinhas da Amazônia. O evento foi realizado em um shopping na Avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, e reuniu o elenco, produção e figuras importantes da cultura local.

“Foi algo muito importante e sensível. Um soco na barriga de uma realidade muito retratada e, ao mesmo tempo, muito mais árdua do que conseguimos imaginar, especialmente em espaços como Manaus, o Marajó, as ilhas. A exploração sexual infantil e a precarização de áreas que pedem socorro são temas urgentes. Espero que ‘Manas’ ultrapasse todas as barreiras e dificuldades. Foi um privilégio ter conhecido a produção audiovisual da região Norte e a forma como essa cultura se comunica com o mundo”, disse.

Trajetória e visibilidade nacional

Kiara vem se destacando em diferentes áreas artísticas ao longo dos anos. Formada em dança e com passagens pela cena teatral e musical, ela ganhou maior visibilidade ao interpretar Andrea em “Beleza Fatal”. Sua personagem é uma mulher trans, artista e professora de dança, que se envolve em uma trama complexa ao lado dos personagens vividos por Murilo Rosa e Marcelo Serrado.

“Foi incrível entrar em uma produção com nomes importantes e ser tratada com respeito, reciprocidade e cuidado. Isso me marcou profundamente. Foi transformador”, contou a atriz.

Segundo ela, a novela representou um divisor de águas em sua carreira e reforça ainda a importância de ampliar as oportunidades para pessoas trans e travestis nas artes e no audiovisual brasileiro.

“É fundamental que o audiovisual compreenda o poder que tem para representar narrativas de forma profunda, respeitosa e humanizada. Essa novela foi uma oportunidade rara, mas há muitos talentos esperando sua chance. Ainda há uma precarização da nossa existência em muitos espaços. Espero que mais oportunidades venham, e que as pessoas cis que ocupam cargos de decisão compreendam o impacto que podem ter ao nos incluir”, enfatizou.

Planos internacionais

Além da atuação, Kiara também desenvolve sua carreira como DJ, levando para as pistas uma sonoridade que mistura brasilidades, afrobeat, eletrônica e ritmos periféricos. Após se apresentar em diversas cidades brasileiras, ela agora projeta novos voos. Em breve, Kiara embarca para mais uma edição do “Trava Tour na Europa”, projeto que leva sua arte para palcos internacionais.

“Espero que os meus projetos sejam manifestados e que eles venham à tona, mas partindo também das oportunidades que são para além de mim. São oportunidades que são dadas por outras pessoas, e essas pessoas, quem mantém esse poder, são pessoas cis”, afirmou a atriz. “Então, é importante que essas pessoas entendam também a importância que elas têm no impacto que elas têm também com a gente”, complementou.