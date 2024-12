Andressa Urach quebra silêncio após trair namorada e assumir relacionamento com ator pornô

A influenciadora Andressa Urach quebrou o silêncio e fez um pronunciamento após trair a namorada, a também criadora de conteúdo Mari Ávila. A ex-A Fazenda publicou um vídeo dando sua versão sobre o caso e contou que não teve tempo de avisar que estava namorando o ator pornô Cassiano.

“Quero vir aqui publicamente pedir perdão pra ela pelo que aconteceu. Não deu nem tempo porque foi muito rápido, uma paixão louca, a gente não manda no coração. O Cassiano [novo namorado] também é muito intenso”, se justificou ela.

A criadora de conteúdo revelou ter quebrado a regra do relacionamento com Mari. Segundo Urach, o plano era apenas passar momentos ao lado de Cassiano, mas tudo acabou diferente. Ela e Mari tinham um namoro aberto, mas Andressa não avisou a atriz pornô de que também estava se relacionando com outra pessoa.

“Não deu tempo mesmo de comunicar nada. Foi tudo muito rápido, intenso e bateu a química, aconteceu. Eu até peço perdão justamente por isso, não foi intencional. Eu sei que a gente tinha combinado de avisar uma a outra caso a gente fosse se relacionar, mas o Cassiano foi muito intenso. Então não deu tempo de pensar muito. Por isso, perdão”, concluiu.