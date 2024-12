Emocionada? Andressa Urach tatua nome de ator com 1 dia de namoro; ela também namora uma mulher

A produtora de conteúdo adulto Andressa Urach anunciou uma novidade que pegou os fãs de surpresa. A modelo assumiu, na quarta (05), o modelo Cassiano França, conhecido como Kylian Cria, como seu novo namorado. A revelação foi feita algumas semanas depois de Urach declarar que possui um relacionamento aberto com a influenciadora +18, Mari Ávila.

Urach compartilhou fotos ao lado de Kylian nas redes sociais, incluindo imagens de um urso de pelúcia gigante que recebeu de presente do amado. No primeiro dia de namoro, a modelo e o ator pornô tatuaram o nome um do outro e celebraram a relação nas redes sociais. "Mamãe apaixonou. Me apaixonei. Kylian Cria todo meu!", disse a influenciadora.

Relação com Mari

Há três semanas, Andressa havia assumido o namoro com Mari Ávila, chamando-a de “a mulher mais linda” em um story publicado em uma boate de São Paulo. Na época, ela explicou a dinâmica do relacionamento com a amada. “Homem é para sentar, mulher para namorar. Detalhe: temos uma relação aberta, então, ainda sentamos."