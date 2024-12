Pai de Andressa Urach anuncia que vai começar a produzir vídeos com conteúdo adulto

Carlos Alberto Urach, pai de Andressa Urach, usou o Instagram para anunciar sua entrada nas plataformas de conteúdo adulto. Com um vídeo publicado no feed, o homem revelou que a estreia na produção de conteúdos +18 será realizada no dia 1 de fevereiro.

“Meus amigos, me aguardem: a partir de primeiro de fevereiro, vou lançar os meus conteúdos. Abraço a todos. Até lá. Desde agora deixo o convite”, escreveu.

A modelo também aproveitou para convidar os seguidores a comprar os vídeos de seu pai. “Meu pai vai abrir 'colab' em fevereiro! Interessadas em gravar com ele, enviar direct para o 'insta' dele”, divulgou Andressa.