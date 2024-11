Andressa Urach é investigada pela Polícia Civil de São Paulo; saiba o motivo

A Polícia Civil de São Paulo investiga Andressa Urach por suspeita de apologia à zoofilia e maus-tratos de animais. O inquérito foi aberto após um ofício enviado ao Ministério Público pelos deputados federais Bruno Lima (PP-SP), Matheus Laiola (União-PR), Fred Costa (PRD-MG) e Marcelo Queiroz (PP-RJ). No documento, as autoridades citaram uma entrevista da modelo na qual ela revela fazer sexo com cachorros desde os 11 anos.

Urach fez a confissão em uma entrevista dada pela ao canal "Téte a Theo", no YouTube. Durante o bate-papo com o apresentador Theodoro Cochrane, a criadora de conteúdo adulto contou como começou a realizar a prática criminosa.

"Virou um hábito [fazer sexo com animais]. Eu comprei um cachorro para isso", revelou a atriz pornô.

Os deputados falam, no documento, sobre a naturalidade com a qual a ex-A Fazenda fala sobre o crime. "Merece relevo o fato de que, ao descrever publicamente esse episódio, em tom que pode ser interpretado como natural ou aceitável, a sra Andressa Urach pode estar promovendo apologia da prática criminosa, incitando outros a cometerem atos semelhantes", explicaram as autoridades.